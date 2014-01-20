'Paralel yapı, Mavi Marmara'nın ardından İHH'ya eylem planı hazırladı'

Geçtiğimiz günlerde 6 ilde düzenlenen El Kaide operasyonunda Kilis şubesi aranan İHH’nun Başkanı Bülent Yıldırım, vakfın örgüt ile ilişkilendirmesini değerlendirirken 2010’da Mavi Marmara olayından sonra “paralel yapı”nın 25 kişinin katılımıyla yaptığı toplantıda İHH’yı itibarsızlaştırma kararı aldığını söyledi.

Star gazetesinden Kemal Gümüş’e konuşan İHH İnsani Yardım Vakfı Başkanı Bülent Yıldırım, kendilerine karşı eylem planı hazırlamak için 25 kişinin katıldığı bir toplantı yapıldığını söyledi.

“O gün hazırlanan bu eylem planının şimdi uygulanmaya çalışıldığını görüyoruz” diyen Yıldırım, İHH ve yöneticilerinin bitirilmesi için birçok senaryo hazırlandığını ve kendilerine gelen ihbar mektubuyla bunlardan haberdar olduklarını savunarak şunları kaydetti:

-Mavi Marmara’dan sonra hakkımızda 3 seçenekli bir eylem planı hazırlandığını biliyorduk. Bunlar öldürme, itibarsızlaştırma veya vakıf başkanlığından uzaklaştırmaydı. İtibarsızlaştırma kararı aldılar. 2010’ da bir toplantı yapılıyor.

25 kişilik toplantıyı biliyoruz

-İHH’yı ve yöneticilerini itibarsızlaştırmak için yapılan bu toplantıya 25 kişi katıldı. O günden sonra İHH çalışanlarının özel hayatları çocuklarının hayatları takip edilip ve özel hayatımız kayda alındı.

-O toplantıya katılanların bizi haberdar etmesiyle bizimle ilgili tüm senaryolardan haberimiz oldu. O toplantıda kimi nasıl kullandıklarını da biliyoruz. İleride onları da açıklayacağız ve savcılığa vereceğiz.

-Mavi Marmara’dan sonra Emniyet istihbarattan bazı arkadaşlarımıza gelip tehdit ettiler.

-Paralel yapının beraber çalıştıklarımızı araştırdığını biliyoruz.

-İHH’nın Cemaat denilen yapıyla aslında hiç bir problemi yok. Mavi Marmara’dan sonra cemaatin tutumu birden bire değişti.

-Cemaatin içinde bizi sevenler de var. Onun için orada konuşulanlar hatta Amerika’da bizim için söylenenler bize geliyor. Orada gerçekten hepimizin midesini bulandıran bir oluşum var.

Düğüm Çeçen cinayetleri

Kendisini öldürmek için Türkiye’ye 3 farklı ülkeden 5 kişilik bir suikast timinin geldiği iddialarına cevap veren Yıldırım, “Çeçen cinayetleri çok önemli bir düğümdür” dedi.