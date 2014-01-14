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İHH'ya polis baskını

İHH Kilis ofisi ve yardım deposu sabah 6:30'da TEM ekipleri tarafından basıldı

14 Ocak 2014 11:18

TEM polisi Kilis'teki İHH Kilis ofisine baskın düzenledi. İHH Bürosunda arama yapılıyor.

İHH İnsani Yardım Vakfı Basın Koordinatörü Serkan Nergis; twitter hesabından konu ile ilgili şu paylaşımları yaptı: "Hangi şehirden geldiği belli olmayan Emniyet görevlileri İHH Kilis ofisinde hukuksuz bir arama yapmaktadır. Emniyet mensupları arama esnasında mevzuata aykırı olarak hiçbir görevli ve avukatın olmadığıi ortamda yalnız arama yapmaktadır... Emniyet mensupları görevlilerimizi depodan çıkartıp avukatımızı beklemeden arama işlemlerine başlamıştır... Depolardaki bilgisayarlarımıza el konulmaya çalışılıyor... Terörle Mücadele ekipleri depolarımızdaki bilgisayarlara şu an itibari ile el koydular. İHH Kilis deposunda Terörle Mücadele ekipleri tarafından yapılan arama ve malzemelere el konulması tamamen hukuksuzdur..."

 

Bigisayarlara el konuldu

 

Nergis, polisin bilgisayarlara el koyduğunu da belirterek şunları söyledi: "Avukatlarımız şu an Kilis Depoda. Terörle Mücadele ekipleri Van'dan gelmişler... Operasyon Van'dan yönetiliyor. İHH Kilis deposunda Terörle Mücadele ekipleri tarafından yapılan arama ve malzemelere el konulması tamamen hukuksuzdur.

Terörle Mücadele ekipleri depolarımızdaki bilgisayarlara şu an itibari ile el koydular. Güya bir personelimiz üzerinden operasyon yapıyorlar. Ama ne hikmetse personelin adreslerine değil bizim depomuza arama kararı çıkıyor. Terörle Mücadele ekipleri Van'dan gelmişler Kilis'te hiç bir yetkilinin operasyondan haberi yok."

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polis baksınıvanteminsani yardım vakfı

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