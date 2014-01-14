'Cihatçılar: İHH bizi Suriye'ye geçirecekti ama olmadı'

Fransız Le Monde gazetesinde Guillaume Perrier imzasıyla yayımlanan bir haberde İnsani Yardım Vakfı (İHH) ile Suriye'deki cihatçıların bağlantısı ilk ağızdan açıklanıyor. 2 İngiliz çihatçı, "İHH ile bağlantıdaydık. Bizi bir ambulans için Suriye'ye geçirmeleri gerekiyordu ama olmadı" diyor.

Yasin isimli eski bir Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) militanıyla konuşan Perrier, Yasin'in taburuyla birlikte Suudi Arabistan tarafından desteklenen Liva el İslam saflarına katıldığını aktarıyor. Deyrezzor nüfusuna kayıtlı olan Yasin'in birkaç haftadır Reyhanlı merkezindeki bir otelde kaldığı belirtiliyor. Gazetenin haberinde, Yasin'in bir daha çatışma hattına dönmek istemediği ifade ediliyor. Yasin, "IŞİD'den ayrılmak mümkün değil. Din değiştirmek gibidir. Sonuç, ölümdür" diyor. Yasin, IŞİD'in hilafet oluşturmak için Suriye'ye geldiğini söyleyerek her ülkeden savaşçının IŞİD saflarında yer aldığını söylüyor.

Haberde Suriyeli muhalif grupların peşinde olduğu "cihatçıların" Türkiye'ye sığındığı belirtiliyor. El Kaide'ye bağlı Irak Şam İslam Devleti'nin (IŞİD) 3 Ocak gününden beri Suriye'nin kuzeyinde ağır "düş kırıklıkları" yaşadığını yazan Le Monde, diğer muhalif gruplar ile IŞİD arasındaki çatışmalarda 10 gün içinde 500'ü aşkın kişinin öldüğünü belirtiyor. Halep'te üslerinden kovulan ve Rakka'da kuşatma altına alınan IŞİD üyelerinin şimdi Türkiye'ye doğru gerilediğini yazan Le Monde, IŞİD'e arka cephe rolü oynayan el Dana köyünün de kuşatıldığına dikkat çekiyor.

Gazete, bir yandan IŞİD üyeleri Türkiye'ye çekilirken diğer yandan yeni gönüllülerin de bölgeye gelmeye devam ettiğini belirterek, şunları ifade ediyor: "Hatay havaalanında bir görevli kesin konuşuyor. Her gün İstanbul yönünden küçük gruplar halinde yabancı savaşçılar geliyor. Bu kişi 'Bazen üç veya dört, bazen daha fazla. Önceki gün, Almanya'dan 30 kişi geldi' diyor ve ekliyor: 'Türk makamları kolaylıkla bu gelişleri engelleyebilir.' Ama üç günden beridir, tüm sınır alanları Özgür Suriye Ordusu tarafından geri alındı ve Türkiye'den cepheye geçişler cihatçılar açısından daha karmaşık oldu. IŞİD Akçakale'nin güneyindeki Tel Abyad'dan püskürtüldü. Reyhanlı sınırındaki Bab El Hava'dan da."

Suriyeli mültecilerin kaldığı bazı otellerin cihatçılar için Reyhanlı'da ikmal noktaları görevi gördüğünün belirtildiği haberde "Bunlardan biri olan, girişleri kadınları erkeklerden ayırmak için yeniden yapılan kırmızı bir binada bulunan bir grup Mısırlı ve Yemenli Çarşamba günü çıktılar. Daha ötede, bir banka şubesine giren iki yabancı savaşçı ile karşılaştık" deniliyor.Bu iki kişinin İngiliz olduğunu ve Reyhanlı'yı en kısa sürede terk etmek istediğini aktaran Le Monde haberinde, Londra'ya uçuş bileti almak için yakınları tarafından gönderilen parayı bankadan aldıklarını gözlemliyor. En genç olanı, "kusursuz bir İngilizce" ile "Suriye'ye geçemedik. Geçişler şu sıralar çok zor" diyor ve ekliyor: "Türk insani organizasyonu IHH ile bağlantıdaydık. Bizi bir ambulans için Suriye'ye geçirmeleri gerekiyordu ama olmadı."