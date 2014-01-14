İHH: Polis baskını, İsrail bağlantılı lejyonerlerin işi

İHH Genel Sekreteri Yaşar Kutluay, Kilis’te polisin derneğe yönelik yaptığı baskınla ilgili olarak, “Türkiye’nin bir kurumunun bu bölgede artık etkin olması, artık söz sahibi olması bazı yerleri deli ediyor. Bütün bunlar bunların yansımasıdır. Bu çirkin operasyonlar devam ettiği müddetçe bu yapılar deşifre olacaktır” dedi.

İHH Avukatı Uğur Yıldırım da baskını gerçekleştiren polisler hakkında soruşturma başlatıldığını öne sürdü.

İHH Genel Sekreteri Yaşar Kutluay ve İHH avukatı Uğur Yıldırım, 6 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen El Kaide operasyonu kapsamında derneğin Kilis şubesinin polis tarafından basılmasıyla ilgili konuştu.

Kutluay ve Yıldırım'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

"Şu ana kadar Suriye çalışmalarımıza çok önem gösterdiniz ve her yerde bunları yazdınız. İHH’nın şu ana kadar Suriye’de üç yıl içerisinde yaptığı çalışmalar tüm dünyaca malumdur, partnerleri tüm dünyaca malumdur. Kimlerle nasıl çalıştığını herkes bilir.

İHH’nın yaptığı yardımlar bebeklere, çocuklara, soğuktan donanlara gitmektedir. Operasyonla yapılan Suriye halkına, oraya yardım gönderen kuruluşlara, bu yardımı kesmek için yapılan algı operasyonlarından biridir.

Bu Allah’ın izniyle tutmayacaktır. İHH Suriye’de ne yapıyor, yetimleri kolluyor, mazlumları kolluyor.

İnsani diplomasi yürüterek, yüzyılın en büyük hareketine imza atıyor. 1.100 kişiyi tek seferde hapishanelerden çıkarıyor. Türkiye’nin bir kurumunun bu bölgede artık etkin olması, artık söz sahibi olması bazı yerleri deli ediyor. Bütün bunlar bunların yansımasıdır. Bu çirkin operasyonlar devam ettiği müddetçe bu yapılar deşifre olacaktır.

Bu lejyonerler, İsrail yanlısı kurumlar, içerisine sızılmış yapılar deşifre olacaktır."

Avukat Uğur Yıldırım: Polislere soruşturma açıldı

Sabah 6 itibariyle oluşan süreçle ilgili hukuki konulara açıklık getireyim istedim. Sabahleyin yapılan arama Van TMK 10’ncu maddesi uyarınca yapılan arama, 2012 yılında başlatılan bir soruşturma kapsamında yapıldı.

Bu kapsamda, Kilis ofisinde 9 aydır çalışan normal bir işçimiz ile ilgili kendisinin ev adresinin olduğu iddiasıyla, arama kararı henüz geldi, bu arama kararında mahkemeye ilgili kişinin ev adresi olarak İHH Kilis Ofisi verilmek suretiyle, mahkeme yanıltılmak suretiyle alınan bir yargı kararıdır. Hukuka aykırılık buradadır. Bu kişinin MERNİS adresi vardır. Bu adreste karısı çocuklarıyla baktığı annesiyle beraber ikamet etmektedir.

Bundan haberdar olan bu kişi, kendisi İHH ofisine gelerek teslim olmuştur. Ama bu kendilerine iletilmesine rağmen, bu aramayı yapan kişiler devam etmiştir.

6’da başlayan aramada, ilgili yetkililer dışarı çıkartılmış, avukatların aranması istenmemiş, haber bize 7’ye 10 kala haber verildi, avukatlarımız 7:15’te dahil olmuştur.

Zaten dernekler hakkında ayrıca bir hakim kararı olmaksızın arama yapılması mümkün değildir. Şöyle düşünün herhangi bir şirkette bir çalışanınızla ilgili arama kararı olsa dahi, o kişinin bilgisayarı odasında yapılması gereken arama tüm İHH’nın deposunda ofisinde, hatta Katar Kızılay’ının bulunduğu bölgede yapılmıştır.

Normalde aksine delil bulunamayacağı zamanda bilgisayar kayıtlarına el konulurken, ve bu kişinin bilgisayarı olmasına rağmen, masası belirtilmesine rağmen tüm bilgisayar toplanarak gidilmek istenmiştir. Buna itiraz edilerek, tüm şifrelerin açık olduğu, gerekli dataların burada alınabileceği ki arama yönetmeliğinde de bu şekildedir, ilgili polis arkadaşlar böyle bir teknik yapılarının olmadığı iddiasıyla bütün bilgisayarları toplayarak, merkezlerine götürmüşlerdir.

Bu saatten sonra alınacak deliller hukuken yok hükmündedir. Demek istediğim hukuka ne kadar aykırı bir arama yapıldığının bir kere daha ortaya konulmasıdır.

Arama kararında kapsam ve yetki aşımı yapılmıştır demek mümkündür.

Son aldığımız bilgiye göre Adalet Bakanlığı tarafından da bu aramayı yapan polisler hakkında soruşturma başlatılmıştır. İki savcı görevlendirilmiştir.

Arama kararı normalde aramaya gelindiği esnada verilmesi gereken bir belgedir, biz aramanın başlamasından 5 dakika önce ancak ulaşabildik. Kilis Emniyeti’nin dahi bu operasyondan haberi yoktu.

Gülen cemaati mi var?

Gazetecilerin "Operasyonun arkasında Gülen cemaati mi var" sorusuna İHH genel Sekreteri Sekreteri Yaşar Kutluay şu cevabı verdi:

Adı zaten belli. Bir süredir yaşadığımız sıkıntılar belli. Bunu bütün medya zaten biliyor. İçindeki yapılar olabilir, farklı yapılar olabilir, orayı kullanan yapılar olabilir. Bizim bilgilerimiz hep o taraftan doğru geliyor, o taraftan saldırılar var. bu konuda başbakanımızın açıklamaları var. Türkiye bunu en yetkili ağızlardan duymuş vaziyette.

Altı ilden yapılıyor bu operasyon. Araya da bir şekilde aynı TIR olayında olduğu gibi İHH’yı katmaya çalışıyorlar. Operasyon El Kaide ile alakalı. Bizim kurumumuza da yöneltmeye çalıştıkları iddia bu.

Şahsın evi ortadayken evine baskın yapılmıyor. Hala da personelin evi aranmış değil. personel gelip kendisi teslim oluyor. Bu da garip bir şey. Aradığınız insanı farklı bir yerde arıyorsunuz. Tamamen bilinçli bir şekilde İHH’ya yapılan bir saldırıdır.

Biz ne yaptığını nasıl yaptığını çok iyi bilen bir kurumuz. Bir şey çıkmayacak. Amaç zaten bir şeyin çıkması değil. amaçlarını çok iyi şekilde yaptılar. Şu an için İHH’yı hem batı kaynaklarında, hem farklı kaynaklarında terörle ilgili bir kurummuş gibi göstermeye çalışıyorlar. Türkiye’yi terörle ilişkili bir ülke haline getirmeye çalışıyorlar. O algıyı yaratmaya çalışıyorlar.