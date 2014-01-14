6 ilde El Kaide operasyonu; çok sayıda gözaltı var!

El Kaide bağlantılı örgüte yönelik 6 ilde yapılan operasyonlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Eşzamanlı operasyonlarda aralarında İHH’nın Kilis Bürosu’nun da bulunduğu çok sayıda adreste arama yapılırken, çatışma riskine karşılık olağanüstü güvenlik önlemleri alındı.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen operasyonlarda 3 kişinin El Kaide adına savaşmak için Suriye’ye gittiği belirlendi. Eşzamanlı operasyonlarda çatışma riskine karşılık olağanüstü güvenlik önlemleri alındı. Skorsky tipi helikopterler uçuşa hazır bekletildi. Yüzlerce polis ve jandarma görev aldı. Operasyon sırasında bazı şüphelilerin kaçtığı söyleniyor.

Operasyonlar sonucu El Kaide’nin Ortadoğu’da ikinci ismi olduğu iddia edilen İbrahim Şen’in ve El Kaide Türkiye yapılanması sorumlularından Halis Bayancuk’un da yakalandığı bildirildi.

İbrahim Şen’in eski El-Kaide lideri Habip Akdaş’ın ABD polisi tarafından öldürülmesi sonrası, Türkiye hücrelerini toparladığı ve Türk El-kaidesinin başına geçtiği söyleniyor.

Şen’in faaliyetlerinden dolayı, ABD makamlarınca tutuklandığı ve Guantanamo hapishanesinde yattığı, Suriye’de sınıra yakın El-kaide kamplarından sorumlu olduğu iddia ediliyor. Gunatanamo’da yattıktan sonra, İncirlik üssünde Türk yetkililere teslim edilen İbrahim Şen’in, 2008 yılında El Kaide faaliyetlerinden tutuklanıp 6 yıl 3 ay ceza aldığı, dosyasının Yargıtay’da olduğu söyleniyor.

İki yönetim hücresi

El-kaide militanları deşifre olma riskine karşı, hücresel olarak yapılanıyor. Bir hücre diğer hücreyi tanımıyor. Ayrıca yönetim kadrosu da aynı sebeple hücresel yapılanıyor. Bir hücredekiler diğer hücredekileri görmüyor, tanımıyor.

Çökertilen hücreler El-Kaidenin en kanlı kamplarından Ceyş-ül Mehdi kampına savaşçı göndermekle suçlanıyor. Bu kampta yaşayan El Kaide’li militanlar Türkiye’yi de harb alanı olarak görüyor, Türkiye`ye eylem yapılması fikrini savunuyor.

Suçlamalar

- Suriye’ye 15’erli gruplar halinde savaşçı göndermek

- Afganistan, Pakistan gibi ülkelerden gelen El-Kaidecilerin Suriye’ye geçişini sağlamak,

- Zekât, yardım, deri gibi kalemlerle esnaftan para toplayarak bu parayı Suriye’de savaşan El-Kaide güçlerine aktarmak,

- Suriye, Pakistan ve Afganistan ülkelerine silahlı eylemlerde kullanılmak üzere eleman, para, gıda, yiyecek, silah vb. temini ve aktarımı yapmak.