Paradise Papers'ın araştırılma önerisi AKP oylarıyla reddedildi

Başbakan Binali Yıldırım'ın 2 oğlunun da adının geçtiği Paradise Papers belgelerinin araştırılmasına ilişkin TBMM’ye verilen önerge AKP oylarıyla reddedildi.

HDP, Danışma Kurulu toplanamadığı için 'Malta Belgeleri adıyla yayımlanan belgelerin işaret ettiği finansal menfaat ilişkilerine yönelik' araştırma önergesinin bugün görüşülmesini, grup önerisi olarak Genel Kurul gündemine getirdi. HDP Mardin Milletvekili Mithat Sancar, belgelerde Başbakan Binali Yıldırım'ın çocuklarının, yakınlarının 'vergi cenneti' olarak adlandırılan Malta'da ticari faaliyetlerini sürdürdüğüne yönelik bilgiler olduğunu söyledi.

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"Türkiye'de ödeyecekleri vergi ne kadardı?"

Sancar, "Başbakan Binali Yıldırım'ın çocuklarının Malta'daki yatırımlarla ülkeye verdiği kayıp nedir? Ahlaki davranış mıdır? Türkiye'deki şirketleri üzerinden yapsaydı Türkiye'de ödeyecekleri vergi ne kadardı? Malta'da yaptıkları için kendilerine kalan kazanç ne kadar? O şirketlerin faaliyetlerinin ne kadarı Türkiye ile bağlantılı? Malta'da kurulu şirketler Türkiye'de faaliyet yapıyor mu? Şirketlerinden biri Türkiye'den ihale almış, bu kazanç nereye gidecek, nerede vergilendirilecek?" sorularını yöneltti.

AKP: Algı operasyonu

AKP Adana Milletvekili Mehmet Şükrü Erdinç, AKP’nin yolsuzluk, yoksulluk ve yasaklarla mücadele için yola çıktığını, bugün de aynı kararlılıkla mücadelesini sürdürdüğünü savundu. AKP’nin yatırımları milletin hizmetine sunduğunu, vatandaşların da buna teveccüh gösterdiğini öne süren Erdinç, "Bugün de bu teveccühe karşı bir algı operasyonu oluşturma adına bir grup önerisi verildiğine şahit oluyoruz" dedi.

Tüm dünya ile aynı anda yayımlanan Paradise Papers’ın Başbakan Yıldırım'ın ABD seyahatinden önce gündeme gelmesinin manidar olduğunu iddia eden Erdinç, belgelerin 2008, 2014 ve bu yılın mayısında gündeme gelen belgeler olduğunu, Sancar tarafından yeni gibi sunulmasına şaşırdığını kaydetti.

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"AK Parti'ye yapılan itibar suikastı"

Erdinç, "15 Temmuzda milletin önüne düşmüş, milleti için mücadele etmiş ve siyasi hayatı boyunca yolsuzlukla mücadelede önder olan, bu konuda başat aktörlerden biri olan Başbakanımızı bu tür bir algı operasyonun içerisine çekmek siyaseten ucuz bir yaklaşımdır, bunu asla kabul etmiyoruz. Böyle bir yaklaşım içerisinde olmak başta sayın Başbakanımıza ve AK Parti'ye karşı yapılmış bir itibar suikastıdır" diye konuştu.

Konuşmalardan sonra HDP'nin grup önerisi kabul edilmedi.

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