Paradise Papers belgeleri için meclis araştırması istendi

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Bülent Tezcan, Başbakan Binali Yıldırım'ın oğullarının Malta'da off-shore şirketleri olduğu iddiaları üzerine, TBMM'ye araştırma önergesi verdiklerini belirtti. Tezcan, "Bu kara tabloya hükümet sayesinde Türkiye de girdi. Başbakanın çocukları ve akrabalarının vergi cenneti olan Malta'da şirketleri olduğu ortaya çıktı" diye konuştu.

HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu da tüm dünyadaki vergi kaçırma konusunu ele alan belgelerin Türkiye ile ilgili kısmının araştırılması gerektiğini belirterek, araştırma önergesi verdi.

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Paradise Papers'ın dünya gündemini sarstığını söyleyen Kerestecioğlu, siyasetçilerin yakınlarının isimlerinin bu belgelerde geçmesinin kamuoyunun vicdanını yaraladığını ifade etti.

Cumhuriyet gazetesinin dünya genelinde 67 medya kuruluşuyla birlikte önceki gün yayımladığı 'Paradise Papers' adını taşıyan belgelerde Başbakan Binali Yıldırım'ın iki oğlunun Malta'da beş şirketi bulunduğu iddia edilmişti. Başbakan Yıldırım, dün ABD'ye gidişinden önce düzenlediği basın toplantısında, oğullarının şirketlerinin açık faaliyet gösterdiğini, her türlü mali ve hukuki soruşturmanın yapılabileceğini söylemişti.

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