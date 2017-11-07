Başbakan'dan 'Paradise Papers' açıklaması: Çocuklarımın dokunulmazlığı yok, soruşturabilirsiniz

Başbakan Binali Yıldırım, Reza Zarrap davası ve vize krizinin gölgesinde ABD'ye gidiyor. ABD ziyareti öncesi açıklama yapn Yıldırım, çocuklarının vergi cenneti olarak tabir edilen ülkelerde şirketleri olduğu ortaya çıkmasına ilişkin olarak, "Beni yıpratmaya çalışıyorlar. Benim dokunulmazlığım var ama çocuklarımın yok. Buradan davet ediyorum. Her anlamda inceleme, soruşturma yapılabilir. Bunu özellikle istiyorum" dedi.

Yıldırım'ın ABD Off - shore şirketlerine ilişkin olarak yaptığı açıklama şöyle:

"Off - shore şirketleriyle ilgili bir haber yazıyor bir gazete benim için. Ben hep inşaat mühendisiyim, hayatım boyunca gemilerle uğraştım. Siyasete başlayınca da işlerimi evlatlarıma bıraktım. Benim evlatlarımın en küçüğü 33, en büyüğü 40 yaşında. 5 tane de torunum var. Onlar kendi işlerini yapıyor, ben kendi işlerimi. Siyasete başlarken çocuklarıma benim bir tavsiyem oldu. Devletle hiçbir zaman iş yapmayacaksınız, yakınına bile yanaşmayacaksınız. Devletin bankalarından hiçbir kaynak kullanmayacaksınız. Gemicilik küresel bir iştir, dünyanın her yanında şirketleri var. Bunun gizli saklı bir yanı yok. Sanki bir iş çeviriyormuş gibi fotoğrafımı da basarak bir algı oluşturmaya çalışıyorlar.

Eğer Türkiye'de veya başka bir ülkede, bir kişi hakkında veya ticari faaliyetleri hakkında bilgi almak isterseniz ilgili sitelere girersiniz bilgiyi alırsınız. Olmadı Malta'dan, oradan, buradan gitmenize de gerek yok 3 dolara istediğiniz her türlü faaliyet raporlarını alabilirsiniz. İzmir'de belediye başkanı adayıyken bu gündeme getirildi. O zaman televizyon programında bunları açıkladım. Tekrar ısıtıp haber yaptılar sonra. Şimdi de aynı haberi büyük bir usulsüzlük bulmuş gibi servis ediyorlar. Olay bundan ibarettir. Benim siyasetçi olmam dolayısıyla çocuklarımın faaliyetleri ile ilgilenmek de egzotik bir iş. Beni yıpratmaya çalışıyorlar. Benim dokunulmazlığım var ama çocuklarımın yok. Buradan davet ediyorum. Her anlamda inceleme, soruşturma yapılabilir. Bunu özellikle istiyorum.

Vergi vermiyorlar diye itham ediyorlar, ama en fazla vergi veren İstanbul'da şirketler arasında çocuklarımınki yer alıyor. Bunu özellikle söylemek istedim."