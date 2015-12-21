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Papandreu'dan Cumhuriyet'e destek ziyareti

"Türkiye farklılaştı ama basın özgürlüğü konusunda çok endişeliyiz"

21 Aralık 2015 00:38

Yunanistan eski Başbakanı, Sosyalist Enternasyonal (SE) Başkanı Yorgo Papandreu, 'MİT TIR'ları haberi nedeniyle 25 gündür tutuklu olan Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve gazetenin Ankara temsilcisi Erdem Gül'e destek olmak için Cumhuriyet'i ziyaret etti.

Eski Yunanistan Başbakanı Papandreu, Sosyalist Enternasyonal Başkan Yardımcısı CHP'li Oran'la birlikte, saat 11.30'da Cumhuriyet Gazetesi'nin Şişli'deki binasına geldi.

Papandreu ve Oran'ı gazetenin girişinde Cumhuriyet Gazetesi İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay, Genel Yayın Yönetmen Yardımcısı Tahir Özyurtseven, Haber Koordinatörü Murat Sabuncu ile Yayın Danışmanı Doğan Satmış karşıladı.
 

 

Ziyaret Can Dündar'ın odasında

 

Yorgo Papandreu ve Umut Oran, yetkililer tarafından Can Dündar'ın odasında kabul edildi. Odaya Can Dündar'ın büyük bir resminin asıldığı ve odanın Can Dündar'ın bıraktığı gibi muhafaza edildiği görüldü.
 

'Endişeliyiz'

 

Yaklaşık 1 saat süren ziyaretin ardından açıklama yapan Yunanistan eski Başbakanı ve Sosyalist Enternasyonel Başkanı Yorgo Papandreu, "Başbakanlık dönemimden bu yana yakın arkadaşım İsmail Cem ile Türkiye ve Yunanistan arasında iyi ilişkilerin kurulması için birlikte çalıştık. Yıllar içinde Türkiye'de bizi mutlu eden bir sürü gelişme oldu ve Türkiye farklılaştı ama basın özgürlüğü konusunda çok endişeliyiz" dedi.

Gençliğinde Yunanistan'da basın özgürlüğü için mücadele verdiğini anlatan Papandreu, "Basın özgürlüğü neler olup bittiğini öğrenmek isteyen vatandaşları korumak ve iktidarın gücünü kontrol etmek için demokrasilerde temel koşuldur. Hükümetler ve kurumlar vatandaşlarına hizmet etmeli. Buraya dayanışmayı göstermek, açık toplum oluşması için mücadele etmek, Türkiye'nin demokrasiye açılması ve basın özgürlüğü için geldim" diye konuştu.
 

 

Umut Oran: Çok büyük sıkıntılar yaşıyoruz

 

Umut Oran ise görüşme sonrası şu açıklamalarda bulundu "Türkiye'de demokrasi ile ilgili, insan haklarıyla ilgili, hukukun üstünlüğü ile ilgili, basın özgürlüğü ile ilgili çok büyük sıkıntı yaşıyoruz. Bu sorunlar uluslararası kamuoyunda da gündeme geliyor. Sosyalist enternasyonal olarak Türkiye'de bu sorunlara karşı bir olayları yerinde görme hem de dayanışma ziyareti için Papandreu buraya geldi. Konuyla ilgili bilgi aldı. Bu görüşlerini Sosyalist Enternasyonal'da da paylaşacak."

 

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