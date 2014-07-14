Papa: Katolik Klisesi'ndeki her 50 din adamından biri pedofili

Papa Francis, Katolik Kilisesi'nin yüzde 2’sinin yani her 50 din adamından birinin pedofil olduğunu belirtti. Bu rakamın danışmanları tarafından verildiğini' ifade eden Papa Farncis, yüzde 2'lik oranın da dünya genelindeki yaklaşık 414 bin din adamından 8 binine denk geldiğini söyledi.

Papa Francis, La Repubblica gazetesinin kurucusu ve hali hazırdaki yazarlarından Eugenio Scalfari ile gerçekleştirdiği mülakatta çocuk istismarını 'Kilise'ye de bulaşan cüzzam hastalığına' benzetti ve gereken tüm ciddiyeti gösterip istismara karşı mücadele edeceği sözünü verdi.

BBC’den David Willey’in haberine göre, Vatikan sözcüsü, Papa'nın sözlerinin gazete tarafından doğru yansıtılmadığını savundu. Papa'nın 'üzerinde fazla düşünülmeden yaptığı' açıklamalarda 'anlam karışıklığı' olduğunu ifade etti.

Pedofilinin ne kadar yaygın olduğuna dair kesin bir rakam olmasa da oranın yüzde 5'in altında olduğuna inanılıyor. Papa Francis de açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bu yüzde 2'sinin arasında rahipler, piskoposlar ve kardinaller de var. Diğerleri de biliyor ama susuyorlar. Bir sebep göstermeden cezalandırıyorlar. Bu gidişatın kesinlikle hoş görülemez olduğunu düşünüyorum."

Evlilik onayı

Gazete röportajı, "Papa, 'pedofillere karşı İsa gibi baston kullanacağım' dedi" başlığıyla verdi.

Vatikan sözcüsü Peder Federico Lombardi ise Papa'nın 'pedofiller arasında kardinaller de olduğu' yönündeki açıklamasını yalanladı.

Papa Francis, geçen yıl çocuk istismarına karşı Vatikan yasalarını sıkılaştırdı ve ay başında da din adamlarının istismarına uğrayan mağdurlardan af diledi.

İstismar mağdurları Vatikan'ın, skandalı örtmekle suçlanan üst düzey yetkilileri cezalandırmamakla suçluyor.

La Repubblica'nın din adamlarının evlenmesi konusundaki bir sorusunu Papa, "Evlenme yasağı İsa'nin ölümünden 900 yıl sonra benimsendi. Doğu Katolik Kilisesi rahiplerine evlenme izni verdi" sözleriyle yanıtladı.

Papa, "Sorun olduğu kesin ama geniş çaplı değil. Zaman alacak ama çözümleri olduğunu biliyorum ve onları bulacağım" dedi.

Peder Lombardi, Papa'nın bu ifadelerinin de doğru yansıtılmadığını söyledi