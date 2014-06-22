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Dünya

Papa, İtalyan mafyasını aforoz etti

Papa Fransis, kilisenin organize suçla mücadele için tüm gücünü kullanacağını söyledi

22 Haziran 2014 12:40

Papa Fransis, İtalyan mafyasını dinden çıkararak 'cehenneme' göndermekle tehdit etti.

Papa Fransis, emperyalistler ve ‘kapitalist düzen’den sonra bu kez mafyayı hedef aldı. 

Mafyanın gittiği yolu “Şer yolu” olarak nitelendiren Papa Fransis, entrika ve kötülükle bağdaştırdığı mafyayı ‘aforoz’ ederek dinden çıkardı. 

İtalya ’nın Sibari kentinde halka hitap eden Papa, “Mafya gibi kötülüğün yolunu tutanlar, Tanrı’nın yolundan uzaklaşmışlardır. Bunlar aforoz edilmişlerdir” diyerek mafyayı sert bir dille eleştirdi. 

“Bu illetle mücadele etmeliyiz, ortadan kaldırmalıyız” diyen Papa Fransis, kilisenin organize suçla mücadele için tüm gücünü kullanacağını söyledi. 

Mafyaya, “Cehennemden kurtulmak için hala vaktiniz var. Ancak bunun için yaptıklarınızdan vazgeçmeniz lazım” diye seslenen Papa Fransis, “Tövbe etmediğiniz sürece gideceğiniz yer orası olacak” diyerek cehennemi işaret etti. 

Papa Fransis’in sözlerinin, 1993 yılında Papa II. Johannes Paul’den sonra mafyayı doğrudan hedef alan ve sert eleştiri getiren ilk konuşma olduğu belirtiliyor. 

İtalya’da oldukça güçlü olan ve zaman zaman politikacıları bile tehdit eden mafyanın 116 milyar Euro parasal gücünün olduğu belirtiliyor. 

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