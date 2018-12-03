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Papa Francis'ten homofobik ayrımcılık

Papa, eşcinsel rahip ve rahibelerin çalışma hakkını hedef alıyor

03 Aralık 2018 17:46

Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francis “Mesleğin Gücü” isimli kitabında “eşcinsel rahip ve rahibelerin ruhban sınıfına dâhil olmaması” gerektiğini söyledi ve eşcinsel varoluşa yönelik ayrımcı söylemde bulundu.

İspanyol Rahip Fernando Prado’nun Papa ile yaptığı röportajlardan oluşan kitapta eşcinsel eğilimli rahiplerin iki türlü bir hayat yaşamaktansa din görevlisi pozisyonundan ayrılmalarının kendileri için çok daha iyi olacağını belirterek kilisenin kapısını eşcinsel rahip ve rahibelerin yüzüne kapatıyor.

Kitapta “Kilisedeki eşcinsellikler beni endişelendiriyor” diyen Papa eşcinsel eğilimleri olan kişilerin papazlık, rahibelik ve vakıf hayatına kabul edilmeyeceği söylüyor. Bu açıklamasıyla Papa, eşcinsel rahip ve rahibelerin çalışma hakkını hedef alıyor.

2013 yılında göreve başlayan Papa’nın eşcinsellerin evlat edinmesine karşı çıktığı ve eşcinsel evlilikleri şeytanın işi olarak tanımladığı biliniyordu. 

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