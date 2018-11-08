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Dünya

Papa Francis: Temiz içme suyu insan hakkıdır, ticaret ürünü değil

''Çok utanç verici''

08 Kasım 2018 20:50

T24 Haber Merkezi

Papa Francis, temiz içme suyunun bir insan hakkı olduğunu ve her sene milyonlarca insanın temiz içme suyu bulamadıkları için hastalanıp ölmelerinin ''çok utanç verici'' olduğunu söyledi.

Francis bir konferans için paylaştığı mesajda savaş, yozlaşma ve çıkarcılığın bazı yerlerde insanların temiz su bulmasını engellediğini belirtti. 

Papa, suyun bir ticaret ürünü gibi kullanılmasının insan haklarına uygun olmadığı değerlendirmesini de yaptı.

Birleşmiş Milletler'in verilerine göre dünyada 884 milyon kişi gelişmiş içme suyu kaynaklarına sahip değil.

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