Papa Francesco, dedikodu yapmayı terörizme benzeterek kesinlikle uzak durulması gereken bir şey olduğunu vurguladı.

Sputnik'in aktardığına göre Papa, "Dedikoducular teröristtir çünkü dilleri aracılığıyla bulundukları ortama bomba bırakıp kaçarlar. Bıraktıkları bomba her yerde itibarı yok eder" dedi.

Konuşması sırasında dinleyenlere On Emir'den biri olan "Komşuna karşı yanlış tanıklık etmeyeceksin" i hatırlatan Papa, emrin 'diğer insanlarla olan ilişkilerimizde hakikati yanlış bildirmeyi yasakladığını' vurguladı.

"Hepimiz iletişim kurarak yaşıyoruz ve sürekli gerçek ile yalan arasındaki sınırdayız" diyen Papa, "Dedikodu öldürür çünkü dil bıçak gibidir" şeklinde konuştu.

Papa'nın kilisedeki konuşmalarında sık sık dedikoduya ve medyadaki yalan haberelere karşı çıktığı biliniyor.