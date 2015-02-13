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Dünya

Papa Francis, Playboy dergisine konu oldu

Playboy dergisi, Katolik dünyasın ruhani lideri Papa Francis’in gençlik yıllarında bir barda fedailik yaptığını yazdı

13 Şubat 2015 12:50

Playboy dergisi ‘Papalar da tacıyla dünyaya gelmiyor' başlığıyla Papa Francis'igençliğinde geçimini sağlamak için Buenos Aires kentinde bir gece kulübünde kapıcı, fedai olarak çalıştığını yazdı. Dergi o zamanlar öğrencilik zamanında Jorge Mario Bergoglio ismiyle gece kulübünde çalışan Papa, bu mesleğinden gurur duyduğunu ve bunu yakın arkadaşları, cemaat ile paylaştığını okuyucularına duyurdu.

Katolik Roma Kilisesi ve Vatikan Gazetesi ‘L’Osservatore’ papanın fedai olarak çalıştığını teyit etti. Haberde Papa’nın fedailikle başlayan kariyerine, 1958 yılına kadar kimya teknisyeni olarak devam ettiği de haberde yer aldı. Papa Francis 1958 yılından itibaren İsa Derneği olarak bilinen ‘Cizvit’ tarikatına üye olduğu yazıldı.
 

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