Vahdet'ten Papa referanslı Hilafet çağrısı

Hükümete yakın yayınlarıyla bilinen Vahdet gazetesi,​ Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francis'in, Ukrayna'daki iç savaşın sonlandırılması konusundaki "Bu, Hıristiyanlar arasında bir savaştır. Hepiniz vaftiz edildiniz. Hıristiyanlar birbirleriyle mücadele ediyor, bu bir skandaldır, bunu bir düşünün" çağrısını referans göstererek İslam dünyasında yaşanan çatışmaların Hilafet'in kaldırılmasından kaynaklandığını öne sürerek, "Müslümanları bir arada tutacak tek şey Hilafet olacağını" savundu.

Farklı alimlerin görüşlerine yer verilen haberde "Vahdet, İslam dünyasının Halifesiz oluşunu, başsız ve parçalanmış halini yeniden gündeme getirdi" ifadelerine yer verildi.

Vahdet'te yer alan haberin tam metni şöyle:

Başsız bırakmak için

Emperyalist ülkelerin hilafetin kaldırılması konusunda baskı yaptığına dikkat çeken fıkıh alimi yazarımız Hüsnü Aktaş, "Halifeliğin kaldırılması Müslümanları başsız bırakmak içindi. Bu yüzden Lozan Antlaşması'nın gizli maddelerinden birisi de Halifeliğin kaldırılmasıdır. Hilafet kalkıncaya kadar Lozan'ı tasdik etmemişlerdi. Hilafet kaldırıldıktan sonra kabul ettiler. Hilafet olsaydı bugün bütün itilaflı konular ortadan kalkar ve toplumla ilgili en ufak mesele bile hallolacaktı. Bu meseleler hep Halifelikle ilgili bir meseledir. Şimdi adalet sağlanamıyorsa bu Hilafet boşluğundan kaynaklanıyor" diye konuştu.

Farzı ihmal ettiğimiz için

"Müslüman alemine Halife tayin etmek farzdır" diyen Aktaş, "Dolayısıyla bu farz bugün ihmal edildiği için bütün bu felaketler başımıza geldi. Bazı fıkıh kitaplarında 'Halifeliğin bir gün dahi geçmesi caiz değildir' şeklinde yazar. 1,5 milyar Müslüman Halifeliği terk ettiği için vebal altındadır. Şimdi Müslümanların bu kadar perişan olması, bu duruma düşmesi bu farzı yerine getirmedikleri içindir. Ümmeti bir arada tutacak olmazsa olmaz tek şey Hilafettir" ifadelerini kullandı.

Bir an önce gerçekleşmeli

Türkiye İmam Hatipliler Vakfı (TİMAV)Başkanı A. Ecevit Öksüz ise "Müslüman coğrafyasının kardeşliğe, birliğe, bütünlüğe ve barışa her zaman ihtiyacı var. İslam dünyasının bu birliğini ve beraberliğini sağlayabilecek kurumsal organizasyonun bir an önce gerçekleştirilmesi faydalı olacaktır" şeklinde konuştu.

Şiddetle ihtiyaç var

Ankara İnanç Özgürlüğü Platformu Sözcüsü Soner Kartal da "Hiç şüphesiz İslam dünyasının bir lidere, bir başa ihtiyacı var. Tarihi süreçte hilafet makamı kaldırıldı. O tarihten itibaren baktığımızda bütün Müslüman coğrafyada kan ve gözyaşı dinmedi. Bunun sebeplerinden biri de Hilafetin olmamasıdır. Şiddetli bir şekilde bütün Müslüman alemi hilafet konusunu öncelikli gündem maddesi haline getirmelidir. İslam alemi bu başsızlığı bir an önce giderme yolunu bulmalıdır. Ancak o zaman kan ve gözyaşı durur, dünyadaki kaos son bulur" dedi.