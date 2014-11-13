Papa, Ak Saray ziyaretini iptal etmeyecek

Mimarlar Odası Ankara Şubesi yöneticilerinin Türkiye ziyareti sırasında Ak Saray’a gitmeme çağrısı yaptığı Papa Francesco’nun, cumhurbaşkanlığı sarayını ziyaret etmemesinin söz konusu olmadığı belirtildi.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin, 28-30 Kasım tarihleri arasında Türkiye’yi ziyaret edecek olan Papa Francesco’ya bir mektup yazarak, Cumhurbaşkanlığı sarayının kaçak olduğu gerekçesiyle buradaki davete katılmamasını istediği yönündeki haberler Türk basınında yer almıştı. Bu haberlere göre mimarlar, Ak Saray’ın ilk yabancı konuğu olacak olan Papa Francesco’dan yapıyı meşrulaştırmamasını istedi. Ak Saray’ın inşa sürecinde yaşanan hukuksuzluklara ilişkin bir raporun da Papa’ya gönderildiği belirtildi.

BBC Türkçe’den Övgü Pınar’ın bu konudaki sorularını yanıtlayan Vatikan Basın Sözcüsü Peder Federico Lombardi, mektubun Papa’ya ulaşıp ulaşmadığından haberdar olmadığını söyledi. Peder Lombardi, bu tartışmanın Vatikan’la alakalı olmadığını da belirtti.

'Ziyaretin iptali söz konusu değil'

Vatikan Sözcüsü, Papa’nın ziyaret ettiği ülkelerin yetkilileri tarafından davet edildiği mekanlarda ağırlandığını vurgulayarak, Türkiye gezisi sırasında cumhurbaşkanlığı ziyaretini iptal etmesinin söz konusu olmadığını ifade etti.

Katolik Kilisesi’nin lideri olmasının yanı sıra Vatikan şehir devletinin de başkanı olan Papa, ziyaret ettiği ülkelerde hem dini temsilcilerle hem de siyasi otoritelerle görüşüyor. Papa Francesco’nun Türkiye ziyareti de Fener Rum Patriği Bartholomeos’un daveti üzerine gündeme gelse de, ancak Cumhurbaşkanlığı makamından yapılan davetle resmiyet kazanmıştı.

Papa Francesco, 28 Kasım’da Ankara’da Anıtkabir’i ziyaret ederek başlayacağı Türkiye gezisi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanı sıra, Başbakan Ahmet Davutoğlu ve Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez’le de görüşecek. 29-30 Kasım’da ise İstanbul’da bulunacak olan Papa, burada da Ayasofya Müzesi, Sultanahmet Camii, Saint Espirit Kilisesi ve Fener Rum Patrikhanesi’ni ziyaret edecek.