T24 LogoT24 Logo
Gündem

Papa, Ak Saray ziyaretini iptal etmeyecek

Papa Francesco, Mimarlar Odası Ankara Şubesi'nin yaptığı 'Ak Saray'a gitmeme çağrısı'nı cevapladı: Ziyaretin iptali söz konusu değil

13 Kasım 2014 22:57

Mimarlar Odası Ankara Şubesi yöneticilerinin Türkiye ziyareti sırasında Ak Saray’a gitmeme çağrısı yaptığı Papa Francesco’nun, cumhurbaşkanlığı sarayını ziyaret etmemesinin söz konusu olmadığı belirtildi.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin, 28-30 Kasım tarihleri arasında Türkiye’yi ziyaret edecek olan Papa Francesco’ya bir mektup yazarak, Cumhurbaşkanlığı sarayının kaçak olduğu gerekçesiyle buradaki davete katılmamasını istediği yönündeki haberler Türk basınında yer almıştı. Bu haberlere göre mimarlar, Ak Saray’ın ilk yabancı konuğu olacak olan Papa Francesco’dan yapıyı meşrulaştırmamasını istedi. Ak Saray’ın inşa sürecinde yaşanan hukuksuzluklara ilişkin bir raporun da Papa’ya gönderildiği belirtildi.

BBC Türkçe’den Övgü Pınar’ın bu konudaki sorularını yanıtlayan Vatikan Basın Sözcüsü Peder Federico Lombardi, mektubun Papa’ya ulaşıp ulaşmadığından haberdar olmadığını söyledi. Peder Lombardi, bu tartışmanın Vatikan’la alakalı olmadığını da belirtti.

 

'Ziyaretin iptali söz konusu değil'

 

Vatikan Sözcüsü, Papa’nın ziyaret ettiği ülkelerin yetkilileri tarafından davet edildiği mekanlarda ağırlandığını vurgulayarak, Türkiye gezisi sırasında cumhurbaşkanlığı ziyaretini iptal etmesinin söz konusu olmadığını ifade etti.

Katolik Kilisesi’nin lideri olmasının yanı sıra Vatikan şehir devletinin de başkanı olan Papa, ziyaret ettiği ülkelerde hem dini temsilcilerle hem de siyasi otoritelerle görüşüyor. Papa Francesco’nun Türkiye ziyareti de Fener Rum Patriği Bartholomeos’un daveti üzerine gündeme gelse de, ancak Cumhurbaşkanlığı makamından yapılan davetle resmiyet kazanmıştı.

Papa Francesco, 28 Kasım’da Ankara’da Anıtkabir’i ziyaret ederek başlayacağı Türkiye gezisi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanı sıra, Başbakan Ahmet Davutoğlu ve Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez’le de görüşecek. 29-30 Kasım’da ise İstanbul’da bulunacak olan Papa, burada da Ayasofya Müzesi, Sultanahmet Camii, Saint Espirit Kilisesi ve Fener Rum Patrikhanesi’ni ziyaret edecek.

ETİKETLER

papa francescotürkiyeziyaretmimarlar odasıankara şubesiçağrımektupak saraypapanın cevabı

İlgili Haberler

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın ilk yabancı konuğu Papa olacak

Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi kabullere başladığı Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın ilk yabancı konuğu Papa Francis olacak

Mimarlar Odası'ndan Papa’ya mektup: O saray kaçak, Cumhurbaşkanı’nın davetine katılmayın

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Vatikan Büyükelçiliği'nden randevu talep etti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Kanal İstanbul Çalıştayı'nda İmamoğlu'ndan Erdoğan'a mesaj: Hiç kimse ama hiç...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24