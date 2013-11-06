Pansiyon ve apart tarzı stüdyo dairelere denetim geliyor



Başbakan Tayyip Erdoğan'ın öğrenci yurtlarıyla ilgili çıkışının ardından öğrencilerin kullandığı pansiyon, apart tarzı stüdyo dairelere mali ve güvenlik denetimleri geliyor. Başbakan'ın öğrenci yurtlarıyla ilgili sözleri büyük bir tartışma başlatırken, son iki yılda Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın karma öğrenci yurtları ve gençlik kamplarını ayırmaya başlamasıyla ülke gündemine oturdu. Hükümet, bu kapsamda daha çok öğrencilerin kullandığı pansiyon, apart tarzı stüdyo daireleri de mercek altına aldı. Erdoğan’ın son çıkışının ardından harekete geçen Gençlik ve Spor Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı yurtları güvenlik açısından, Maliye Bakanlığı da mali açıdan daha sıkı denetleyecek.

Otel odası gibi kullanılıyor

Esra Kaya ile Erdinç Çelikkan'ın hurriyet.com.tr 'de yer alan habere göre, hükümetin yurt yapımı konusunda görevlendirdiği TOKİ bugüne kadar toplam 49 bin 728 öğrenci kapasiteli 143 adet yurt pansiyon yaptı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, “Planlı Alanlar İmar Tip Yönetmeliği”nde geçen eylül ayında değişiklik yapıldı Bu değişiklikle ucuz olduğu için daha çok öğrencilerin tercih ettiği stüdyo tipi daire yapımına sınır getirildi. Bakanlık yetkilileri, komşulardan gelen, “Otel odası gibi kullanılıyor. Aile yapımızı bozuyor” şikayetleri üzerine bu değişikliğin yapıldığını bildirdiler. Yeni yönetmeliğe göre en küçüt dairelerde artık oturma odası en az 12, yatak odası 8, mutfak 3.3, banyo 3 ve tuvalet 1.2 metrekare olacak. Yönetmeliğe göre 3 veya daha az odalı konutlarda yıkanma yeriyle tuvalet aynı yerde olabilecek. Dairelerin bu standartta olması maliyetleri arttıracağı için öğrencilere kiraya verilmesi zorlaşacak.

Vergi incelemesi olabilir

Stüdyo daireler ve öğrenci yurtlarının mercek altına alınmasını değerlendiren yetkililer, “Bu tip dairelerin ve yurtların belirli kuralları var. Bu tip yerler amacı dışında kullanılıyorsa, kimlerin orada yaşadığı belli değilse bunun yasal düzenlemeler ışığında müeyyidelerinin yerine getirilmesi gerekiyor. Özellikle küçük evler ve yurtlar otel gibi kullanılıyorsa buna yönelik önümüzdeki dönemde vergi incelemeleri de gündeme gelebilir” bilgisini verdiler.

Yurtlarla ilgili başlayan tartışmalar sürerken ekonomi yönetimi de hedefleri arasına yeni yurtların yapılmasını aldı



Haberin tamamı için