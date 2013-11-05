Erdoğan: Bir kız ve erkeğin aynı evde kalması ne denli uygun?

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, kız ve erkek öğrencilerin aynı evde birlikte kalmasına ilişkin denetim açıklamasını ayrıntılandırdı ve "valiliklerin bu konuda insiyatifleri varsa kullanmaları gerektiğini, gerekiyorsa yasal düzenleme yapacaklarını" açıkladı. Erdoğan, “Kişinin müstakil özel evlerinde bir kız ya da bir erkeğin aynı evde kalması ne denli uygun olabilir" diye sordu.

Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere Finlandiya'ya hareketinden önce Ankara Esenboğa Havalimanı'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan kendisine öğrenci evlerinin denetimi konusunda sorular yönelten Kanal Türk ve Bugün TV Başbakanlık muhabiri Seval Yılmaztekin'e ve Reuters Ankara muhabiri Gülsen Solaker 'e tutumundan rahatsız olduğunu da belli eden bir üslupla cevaplar verdi. Erdoğan'a yöneltilen sorular ve cevapları aynen şöyle:

- (Seval Yılmaztekin) Efendim bugün Ak Parti grup kürsüsündeki konuşmanızda öğrenci evleri ile ilgili iddialara değindiniz. Adımlar atılacak dediniz, ama kafalarda bazı soru işaretleri oluştu. Kız ve erkek öğrencilerin birlikte tuttukları özel evlerle ilgili mi atılacak adımlar, yoksa yurt gibi faaliyet gösteren ama yasal statüsü yurt olmayan binalarla ilgili mi? Teşekkürler.

"İki sorunuza da iki ayrı cevap vereyim. Bir defa kız erkek karışık yurt dönemini biz kapattık, şu ana kadar yüzde 75 düzenlemeyi Kredi Yurtlar Kurumu'nda yapmış vaziyetteyiz. Kızlarla erkeklerin aynı kampüsü paylaştıkları yurtlar, aynı yerlerde kalmalarına fırsat verecek yurtlar bundan böyle olmayacak. Ev olayına gelince, bununla ilgili pek çok şikayet oldu, aynı daireyi kız erkek paylaşıyor diye. Bu konuyu sizlerin takdirine bırakıyorum ve muhafazakar demokrat bir iktidar olarak da ne gibi düzenleme yapılabilir, bunun psikolojik; sosyolojik neticeleri nedir ne değildir bu çalışmaları yapıp bu şikayetleri değerlendireceğiz.



- (Gülsen Solaker) Valiliklerin ne gibi bir yetkisi var?

"Düzenlemeden sonra gerekli yetkiyi alırlar"

- Özel statüdeki evler, bunlar müstakil evler sonuçte değil mi efendim?



"Evet"

- Yani kişilerin özel evleri.

"Evet"

- Yani nasıl bir yetki ile...

"Kişilerin müstakil özel evlerinde bir kız ya da bir genç aynı evde kalması ne denli uygun olabilir?

- Kişiden kişiye değişir.

"Siz böyle bir şeyi hoşgörü ile karşılar mısınız?"

- Yok ben değil...

"Yok yarın anne olduğunuz zaman, ya da annesiniz bilemiyorum, kızınıza çocuğunuza böyle bir şeyi, uygun buluyorsanız, size hayırlı olsun. Eğer bir yasal düzenleme yapılması gerekiyorsa biz bu konu ile ilgili yasal düzenlemeyi yaparız. Valiliklerin bu konuda inisiyatifleri varsa bu inisiyatifleri kullanması gerekir. Çünkü bunun bedeli yarın bizim karşımıza çok farklı bir şekilde gelebilir."