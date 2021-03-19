Pandemide Oscar Töreni: Zoom'la katılım olmayacak, sınırlı sayıda davetliyle yüz yüze etkinlik olacak

Sinemanın prestijli töreni Oscar Ödülleri'nin yapımcıları, nisanda gerçekleşecek törenin sadece adaylar, sunucular ve davetlilerinin bulunacağı, "Zoom'suz" bir buluşma olacağını açıkladı.

Film endüstrisinin prestijli Oscar ödülü bu yıl Koronavirüs önlemleri edeniyle Los Angeles'taki Union Station ve Akademi Ödülleri'nin geleneksel mekânı Hollywood'daki Dolby Tiyatrosu'nda verilecek. Tüm konuklara Koronavirüs testi yapılacak. Etkinlik boyunca bir güvenlik ekibi, Koronavirüs önlemlerini gözlemleyecek.

Törenin yapımcıları Steven Soderberg, Jesse Collins ve Stacey Sher tarafından yapılan açıklamada "Bu törende Zoom seçeneği olmayacak" ifadeleri yer aldı. 200 davetliye gönderilen açıklamada "Herkes için yüz yüze KEYİFLİ ve güvenli bir etkinlik için çalışıyoruz" denildi.

Yapımcılar, adaylar ve davetlilerinin Union tren istasyonunda açık alanda bulunacağını, törenin diğer unsurlarının ise 13 kilometre uzaklıktaki Dolby Tiyatrosu'ndan canlı yayın yapacağını söyledi.

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