Pablo Escobar'ın oğlu paylaştı; işte Narcos'un 2. sezonundaki hatalar

Hayatı birçok filme ve diziye konu olan, 1993'te hayatını kaybeden uyuşturucu baronu Pablo Escobar’ın hayatını konu alan Narcos’un 2 sezonuna dair tüm bölümler geçtiğimiz hafta Netflix tarafından yayınlandı. Hikayenin devamını merak edenler ve doğal olarak Pablo Escobar'ın hayatta olan oğlu Sebastián Marroquín ya da doğum adıyla Juan Pablo Escobar, diziyi hemen izledi. İzler izlemez de 2. sezonda hatalı anlatılan bazı noktaları Facebook hesabında paylaştı. İşte ikinci sezonda yapılan hatalar:

- Dizide uyuşturucu işlerine bulaşmış gibi gösterilen manevi amcam Carlos Henao'nun o işlerle hiçbir alakası yoktu. Tam aksine çok iyi, çalışkan ve iyi bir aile adamıydı. Annemin de çok iyi bir arkadaşıydı. Amcam Henao aynı zamanda mimardı ve babama bazı köprülerin, yolların ve binaların yapımında yardım etti fakat illegal işlere hiçbir zaman bulaşmadı.

- Babam Atlético Nacional değil, Independiente Medellín taraftarıydı. Daha babamın tuttuğu takımı bile doğru dürüst bilmeyen senaristler hikayenin kalan kısmını nasıl doğru anlatabilirler ki?

- Babamın yaverlerinden La Qiuca 1991'de New York'ta tutuklandı. Yanlış belgeler yüzünden Amerika'da uzun süre tutuklu kaldı. 100'den fazla yolcu ve mürettebatın öldüğü Avianca'daki uçak kazasından sorumlu tutuldu fakat bombalama eyleminin asıl sorumlusu Carlos Castano'ydu.

- Hapishaneden kaçış sırasında çok büyük bir olay olmadı. Sadece bir hapishane görevlisi hayatını kaybetti. Babamın hapisten çıkabilmek için hukukçulardan yardım aldığı doğru değil.

- Limon, büyük amcam Osito'nun adamlarından biriydi. Onların 20 yıl boyunca şoförlüğünü yaptı.

- Cali ve Medellin kartelleri Miami ve NY'ta kalma konusunda anlaşmaya varamadılar. Dizide anlaştılar gibi göründüler fakat bu doğru değil. Uyuşturucu işi o kadar büyük ki bugün bile bu denli ayrışmalar olabiliyor.

- Cia, Los Pepes hakkında Catano kardeşlere herhangi bir bilgi vermedi. Bu işte CIA'in bir parmağı yok. Bu işi yapan kişi Fidel Castano'ydu.

- Annem hiçbir zaman silah satın almadı ya da kullanmadı. Bu konuda anlatılan her şey yalan. Tek bir el ateş dahi etmemiştir.

- Babam Escobar, dizide gösterildiği gibi Carrillo'yu kendisi öldürmedi.

- Babam son günlerinde yapayalnızdı. Dizideki gibi yanında bir sürü adam yoktu. zaten adamlarından Angelito ve Chopo hariç hemen hepsi ya öldürüldü ya da teslim oldu.

- Babam hapishaneden kaçtıktan sonra dizide gösterildiği gibi hiçbir zaman rahat içinde yaşayamadık. Kaldığımız evler hep kenar mahalledeydi.

- Leon'un Miami hikayesi yalandan ibaret. O Amerika'da yaşamıyordu ve babama tüm işlerde her zaman sadık biri olmuştu. Dizideki gibi babamı satmadı. Castano'lar tarafından kaçırılıp işkence edildikten sonra Medellin'de öldü. babam için savaşırken öldü ve bunların hiçbiri dizide gösterilmedi.

- Babam Cali halkını hiçbir zaman tehdit etmedi. Sadece Cali karteli ile savaştı.

- Ricardo Priscus dizide gösterildiğinde aslında çoktan ölmüştü.

- Babam Gilberto Rodriguez'in kızına ya da o ailenin herhangi bir üyesine düğünde saldırmadı. Hatta aralarında ailelere dokunulmaması konusunda bir anlaşma vardı. 13 Ocak 1988'de kız kardeşim ve annemin yaşadıkları yeri bombalamalarına rağmen babam onlara bu tarz bir eylemde bulunmadı.

- Babam bizi asla onunla beraber yer altında yaşamaya zorlamadı. Bizim için en iyi şeyin eğitim ve diğer fırsatlar olduğunu düşünüyordu.

- Babamla atış denemeleri yaptık ama dizide gösterildiği gibi değildi.

- Almanya seyahatimiz dizide gösterildiği gibi değildi. Büyükannem bizimle seyahat etmedi.

- Virginia Vallejo'nun babamın parasını reddettiği olayı tamamen yalan. Zaten babam hapishaneden kaçtıktan sonra kendisiyle herhangi bir şekilde görüşmedi. Annem de aynı şekilde konuşmadı.

- Babam Tequendama otelinde bize telefon göndermedi.

- Dizide gösterildiği gibi hiçbir gazeteci Tequendama otelinin önünde öldürülmedi.

- Babam öldükten sonra annem Cali karteli tarafından şehirde bir görüşmeye çağırıldı. O dönem Kolombiya'da 40'tan fazla mafya babası vardı. Sonrasında bizi soydular ve babamdan kalan mülkleri aralarında bir ganimet gibi paylaştılar.