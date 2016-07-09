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Kültür-Sanat

‘Game of Thrones’ ve ‘Narcos’un müzikleri plak formatında basılıyor

Setin ön siparişleri Amazon üzerinden başladı

09 Temmuz 2016 17:34

Game of Thrones‘un altıncı sezonu için Ramin Djawadi tarafından bestelenen müzikler, WaterTower Music tarafından üç plaktan oluşacak özel bir set halinde basılıyor. İkinci sezonunu merakla beklediğimiz Narcos‘un da ilk sezonuna damga vuran müzikleri Invada Records tarafından plak olarak satışa sunulacak.

Bant Mag'de yer alan habere göre; Game Of Thrones‘un altıncı sezonunda yer alan 90 dakikalık müziklerin plak baskısı 30 Eylül’de piyasada olacak. Kapak ve plak tasarımlarıyla şimdiden heyecan veren setin ön siparişleri Amazon üzerinden başladı.

İkinci sezon bölümleri 2 Eylül’de Netflix’te yayınlanacak olan Narcos‘un Brezilyalı besteci Pedro Bromfman imzası taşıyan müzikleri de eylül ayında iki farklı kapak tasarımıyla satışta olacak. Ex Machina, Hannibal, Baskın ve son olarak da Mr. Robot‘un soundtrack’lerinin plak baskılarıyla karşımıza çıkan Invada Records tarafıdan basılacak olan Narcos soundtrack albümünün iki farklı kapak tasarımını aşağıda görebilirsiniz.

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