P24: Kürt hareketinin güvercinini vurdunuz!

Bağımsız Gazetecilik Derneği P24

Editoryal

Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi’yi öldürdünüz. Sokak ortasında, alçakça vurdunuz onu.



Tahir Elçi arkadaşımızdı. Tahir Elçi kardeşimizdi. Tahir Elçi bu memleketin en güzel yüzlerinden, en duru seslerinden biriydi.



Çünkü insan hakları için çalışıyordu. Çünkü barış istiyordu. Herkes insanca, eşitçe yaşasın istiyordu. Artık kan akmasın istiyordu.



Kürt hareketinin güvercinini vurdunuz.



Çünkü o sizin tahammül edemediğiniz tüm değerlerin sembolüydü.



Çünkü o susmuyordu. Tehditlerinize rağmen gerçekleri söylüyordu.



Elçi'nin öldürülmesi, ifade özgürlüğünün en açık ve alçak bir biçimde katlidir.



Sekiz yıl önce Hrant Dink’i nasıl öldürdüyseniz, Tahir Elçi’yi de öyle öldürdünüz. Göz göre göre, elbirliğiyle. Bebeklerden katil yaratan o karanlığı, sevgili Rakel Dink’in sekiz yıl önce hepimizi uyardığı o karanlığı besleye besleye.



Tahir Elçi'nin suikastındaki mesajı açıkça görüyoruz:



Türkiye'de barış için mücadele etmenin, herkes için insan onuruna yaraşır bir hayat istemenin, kirlilik, eşitsizlik ve adaletsizliğe karşı savaşmanın ve düşüncelerini söylemenin bedeli bu diyorlar.



Beyaz Torosların sadece renginin değiştiğini söylüyorlar.



Sokaklarda çocukları vuranların, duvarlara ırkçı sloganlar yazanların, kartopu oynayan gençleri bıçaklayanların, insanları arabalara bağlayıp sürükleyenlerin ödüllendirileceğini; Mafya’nın, Jitem’in dilediğini yapacağını; ama barış isteyenlerin hapislerde sürüneceğini, o da olmazsa katledileceğini söylüyorlar.



Bu mesajı aynen iade ediyoruz... Sizden korkmuyoruz. Tahir Elçi’yi niye öldürdüğünüzü biliyoruz. Tahir Elçi’nin öldürülmesini mümkün kılan karanlığı nasıl yarattığınızı biliyoruz.



Ellerinizdeki kanı, gözünüzdeki nefreti görüyoruz.



Korkmuyoruz.



Bugün yüreğimiz yanıyor.



Ama susmayacağız, istediğiniz sessizliği size sunmayacağız.



Bugün yas tutuyoruz.



Yarın hesap soracağız.

