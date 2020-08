Öztrak: Ceketinin duruşuna gösterdiği özeni gençlerimizin sorunlarına gösterseydi 'dislike tsunamisi' altında kalmazdı

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın YKS'ye girecek öğrencilerle yaptığı Youtube yayınının protesto edilmesine ilişkin "Erdoğan, gençlerle yaptığı toplantıda ceketinin duruşuna gösterdiği özeni, gençlerimizin sorunlarına, genç işsizliğine gösterseydi, böyle bir 'dislike tsunamisi' altında kalmazdı. Sen görevini yapmıyorsan gençlerimiz de sana elbette 'Oy yok!' der" yorumunda bulundu.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında video konferans yöntemiyle yapıldı. Öztrak, toplantının ardından gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın YKS'den önce gençlerle yaptığı yayının 'Sana oy moy yok' diyerek protesto edilmesini hatırlatan Öztrak, iktidarın, gençlerin kaygılarını ve protesto gerekçelerini anlamak istemediğini söyledi. Öztrak "Aklı başında hiçbir iktidar ülkesinin geleceğiyle kavga etmez. Kendi ideolojik saplantılarıyla, gençlere format atmaya kalkmaz" dedi.

Öztrak konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Sarayın kibirli başının sınav öncesi gençlerle sosyal medyada düzenlediği toplantıya gençlerimizin dijital protestosu damgasını vurdu. Toplantıda Erdoğan’ı dislike etme yani beğenmeme fırtınası koptu. Gençlerimiz ‘Sana oy moy yok’ diyerek seçim gününe randevu verdi. Ne güzel demiş Sadi Şirazi: 'Ders alınmazsa, her hata bir sonraki hatanın virüsü olur.' Saray sosyetesi hata virüsüyle malül, hem de iflah olmaz bir şekilde.

Gençlerimizin kaygılarını, düşüncelerini, protesto gerekçelerini anlamak istemiyor. Onun yerine, gençlerimizi itibarsızlaştırmak ve karalamak için uğraşıyor. Yıllarca beraber el ele yürüdüğü FETÖ’den ellerine bulaşan çamuru, bu sefer gençlerimize bulaştırmaya çalışıyorlar. On parmaklarında on kara, tertemiz gençlerimizi karalamak istiyorlar. Ama unuttukları gerçek şu: Bu ülke eğer muasır medeniyetler yarışında öne geçecekse; bu yürekleri tertemiz, eleştiren, soran, bilgili hakkını arayan gençlerimiz sayesinde olacak. Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bunun için 'Bütün ümidim gençliktedir' demiştir. Aklı başında hiçbir iktidar ülkesinin geleceğiyle kavga etmez. Kendi ideolojik saplantılarıyla, gençlere format atmaya kalkmaz.

Erdoğan, gençlerle yaptığı toplantıda ceketinin duruşuna gösterdiği özeni, gençlerimizin sorunlarına, genç işsizliğine gösterseydi, böyle bir “dislike tsunamisi” altında kalmazdı. Sen görevini yapmıyorsan gençlerimiz de sana elbette “Oy yok!” der. Attığınız her adımda, söylediğiniz her sözde, yaptığınız her işte gençler sizi görüyor. Notunuzu veriyor. Sandık geldiğinde de yerinizi gösterecek."

