Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrencilerle yayına böyle hazırlandı: Böyle mi duracak, göbek çıksın?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde öğrencilerle video konferans yöntemiyle buluştuğu görüşmenin hazırlık görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, yayına hazırlanan Erdoğan'ın duruşunun ve ceketinin nasıl göründüğü üzerine konuşuluyor.

Erdoğan'ın "Murat bak bu ceketin duruşu iyi değil. Böyle mi duracak, göbek çıksın? Hasan sen anlıyor musun?" ifadelerini kullandığı, yardımcılarının da duruma müdahale ettiği görülüyor.