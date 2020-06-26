Erdoğan'ın gençlerle YKS konferansına 'dislike' yağdı; Twitter'da '#OyMoyYok' protestosu başlatıldı

Bunun üzerinde öğrenciler, YKS'nin Covid-19 salgınına rağmen ertelenmemesini Twitter'da #OyMoyYok etiketiyle protesto etti. Binlerce kez paylaşım alan etiket, kısa sürede Twitter gündeminde birinci sıraya oturdu.

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'Dislike' sayısı 200 bine yaklaştı

Ayrıca söz konusu Youtube yayınında da beğenmeme tuşuna basanların sayısı kısa sürede 192 bini aştı. Beğeniler ise bu haber yayına girdiği sırada 28 binde kaldı.

Milletvekilleri Oğuz Kaan Salıcı, Mahmut Tanal ve Lütfü Türkkan da Twitter üzerinden sınavların ertelenmemesini eleştirerek #OyMoyYok etiketiyle paylaşım yapanlar arasında yer aldı.

Davutoğlu'ndan Erdoğan'a gönderme: Üstelik yorumlar da açık

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, sosyal medyadan gelen soruları yanıtladığı Onedio söyleşinin linkini sosyal medya hesabında paylaşırken, "Gençler ve her daim genç kalanlar; @onediocom’da sizlerden gelen soruları yanıtladım. Üstelik, yoruma da açık" ifadesini kullandı.