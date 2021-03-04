Özlem Zengin'e hakaret iddiasıyla gözaltına alınan, 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten tutuklanan avukat Mert Yaşar'ın tutukluluğuna itiraz reddedildi

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AKP'li Özlem Zengin'e hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten tutuklanan avukat Mert Yaşar'ın tutukluluğuna itiraz reddedildi.

Yaşar'ın avukatı Tuğçe Duygu Köksal, Twitter paylaşımında tutuklamaya itirazın İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından reddedildiğini yazdı.

Köksal "Cumhurbaşkanına hakaret isnadıyla tutuklanan avukat Mert Yaşar'ın kanuna aykırı ve ölçüsüz tutuklama kararına itirazını İstanbul 2.Sulh Ceza Hakimliği reddetmiştir. Bireysel başvuru yolu açılmıştır. İnsan Hakları Eylem Plânı'nın merakla beklenen uygulamaya yansıması aşağıdadır" diyerek mahkeme kararını paylaştı.

2. Sulh Ceza Hakimliği kararında "İstanbul. 1. Sulh Ceza Hakimliğinin 23.02.2021 tarih ve 2021/177 sorgu sayılı kararında usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmadığından itirazın reddine" denildi.

Ne olmuştu?

Cezaevinde "çıplak arama" yapıldığı eleştirilerini reddederek "Onurlu ve ahlaklı kadın bir sene beklemez" diyen ve tepki toplayan AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, "Bu insanlar artık talimatla bebek sahibi oluyorlar, bebekli kadınlar cezaevinde var' demek için" açıklamasını yapmıştı.

Twitter'da tepki toplayan Zengin'e avukat Mert Yaşar da tepki göstermiş, bir tweet atmıştı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Yaşar için yargı organlarına, "Bağımsız Türk yargısından bu Mert Yaşar denen mahlukun en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyoruz. Bu haysiyetsizlik karşısında acaba muhalefet ne yapacak? Kuvvetle muhtemel kafasını kuma gömecek. Takipçisi olacağız" diye seslenmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, konuyla ilgili resen soruşturma başlatmıştı. Yaşar, 22 Şubat akşamı gözaltına alındıktan sonra tutuklanmıştı.

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