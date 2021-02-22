CHP ve İyi Parti, AKP'li Özlem Zengin'e yönelik paylaşımı kınadı

Özkoç, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, hafta sonu, toplumsal bir konuda yapılan empatiden uzak, ötekileştirici siyasetin ve bir kadının namusuna dil uzatılmasının son derece yanlış iki örneğini gördüklerini belirtti. Toplumsal sorunun etik çerçevede tartışılmasını temenni eden Özkoç, "Özlem Zengin'e yapılan alçakça saldırıyı kınıyorum" ifadesini kullandı.

İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan da Özlem Zengin hakkında yapılan paylaşıma tepki gösterdi.

Türkkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir meczubun AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin ile alakalı yazdığı tweeti okudum. Siyaseten eleştirmek adına, bir kadının namusuna dil uzatmak kabul edilemez bir durumdur. Kınıyorum..!" ifadelerini kullandı.

TIKLAYIN - Başsavcılık harekete geçti: AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e hakarete soruşturma

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Zengin hakkındaki paylaşımı kınarken, “Grup Başkanvekilimiz Özlem Zengin'i hedef alan bu ahlaksız ve saldırgan dil herkes tarafından lanetlenmelidir” demişti.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Avukat Mert Yaşar için yargı organlarına, "Bağımsız Türk yargısından bu Mert Yaşar denen mahlukun en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyoruz. Bu haysiyetsizlik karşısında acaba muhalefet ne yapacak? Kuvvetle muhtemel kafasını kuma gömecek. Takipçisi olacağız" diye seslenmişti.