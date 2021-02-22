Başsavcılık harekete geçti: AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e hakarete soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca AKP Milletvekili Özlem Zengin'e Mert Yaşar isimli sosyal medya hesabından sarf edilen sözler nedeniyle resen soruşturma başlatıldı.

Twitter üzerinde FETÖ'cü yapılanmayla ilgili görüşlerini bildiren AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin'i hedef alan hukukçu ve avukat Mert Yaşar, alıntılayarak paylaşımda bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca AKP Milletvekili Özlem Zengin'e M.Y. isimli sosyal medya hesabından sarf edilen sözler nedeniyle resen soruşturma başlatıldı.

Fahrettin Altun, "Mert Yaşar denen mahlukun en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyoruz" demişti

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Avukat Mert Yaşar için yargı organlarına, "Bağımsız Türk yargısından bu Mert Yaşar denen mahlukun en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyoruz. Bu haysiyetsizlik karşısında acaba muhalefet ne yapacak? Kuvvetle muhtemel kafasını kuma gömecek. Takipçisi olacağız" diye seslenmişti.

AKP Sözcüsü Çelik'ten de tepki geldi

AKP Sözcüsü Ömer Çelik de soruşturma başlatılan AKP'li Zengin'e yönelik paylaşıma sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Çelik, "Grup Başkanvekilimiz @AvOzlemZengin’e çirkin ve ahlaksız bir dille saldıranları kınıyoruz. Bu saldırılara siyasi olarak hakettiği cevabı vermeye devam edeceğiz. Hukuk önünde bu çirkinliklerin ve ahlaksızlıkların hesabı sorulacaktır. Grup Başkanvekilimiz @AvOzlemZengin’i hedef alan bu ahlaksız ve saldırgan dil herkes tarafından lanetlenmelidir. Bu dili kullanabilen birinin her türlü kötülüğün peşinden koşacağına kuşkumuz yok. Kötülüğün ahlaksız dilini mahkum ediyoruz" diye yazdı.

Söz konusu paylaşım şöyle: