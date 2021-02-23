AKP'li Özlem Zengin'e hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Mert Yaşar 'Cumhurbaşkanı'na hakaret'ten tutuklandı

AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin hakkında sosyal medyadan hakaret içerikli paylaşım yaptığı gerekçesiyle hakkında açılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan avukat Mert Yaşar, 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' suçlamasıyla tutuklandı.

"Cumhurbaşkanına hakaret" ve "Kamu görevlisine hakaret" suçlarından hakkında soruşturma başlatılan Mert Yaşar, basın savcılığınca ifadesi alındı. Yaşar daha sonra tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi. İstanbul Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan şüpheli Yaşar'ın tutuklanmasına karar verildi.





Avukat Mert Yaşar, AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin hakkında sosyal medya üzerinden hakaret içerikli sözler sarf ettiği gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın resen başlattığı soruşturma kapsamında dün gece İstanbul Eyüpsultan'da bulunan adresinde gözaltına alınmıştı.

Yaşar, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi. Yaşar, çıkarıldığı savcılıkça tutuklama istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilmişti.

Ne olmuştu?

Cezaevinde "çıplak arama" yapıldığı eleştirilerini reddederek "Onurlu ve ahlaklı kadın bir sene beklemez" diyen ve tepki toplayan AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, "Bu insanlar artık talimatla bebek sahibi oluyorlar, bebekli kadınlar cezaevinde var' demek için" açıklamasını yapmıştı.

Twitter'da tepki toplayan Zengin'e avukat Mert Yaşar da tepki göstermiş, bir tweet atmıştı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Yaşar için yargı organlarına, "Bağımsız Türk yargısından bu Mert Yaşar denen mahlukun en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyoruz. Bu haysiyetsizlik karşısında acaba muhalefet ne yapacak? Kuvvetle muhtemel kafasını kuma gömecek. Takipçisi olacağız" diye seslenmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, konuyla ilgili resen soruşturma başlatmıştı. Yaşar, 22 Şubat akşamı Eyüpsultan'daki evinde gözaltına alınmıştı.

TIKLAYIN - Başsavcılık harekete geçti: AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e hakarete soruşturma