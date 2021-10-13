Özkök: Formula 1'deki şampanya konusu İçişleri Bakanı’nın haberi bile olmadan en pratik şekilde çözülmüş

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, geçen yıl gazoz patlatılan Formula 1'de bu yıl şampanya patlatılmasının İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun özel izniyle olduğu iddiasının yalanlanmasının ardından konuyu tekrar araştırdığını söyledi ve "Konu İçişleri Bakanı’nın haberi bile olmadan en pratik şekilde çözülmüş" dedi.

Dünkü yazısında Soylu'nun özel izniyle Formula 1'de bu yıl şampanya patlatıldığını yazan Özkök, şu ifadeleri kullandı:

"Dün Soylu’nun basın bürosundan aradılar. Bakanın bu izinden haberi yokmuş. Ayrıca kendisi de haberim yok diye bir tweet attı. Dün konuyu tekrar araştırdım. Valilikte Formula 1’le ilgili bir koordinasyon toplantısı yapılmış. Bu toplantıya il emniyet yetkilileri, sağlık yetkilileri, asayiş yetkilileri ve Büyükşehir Belediyesi yetkilileri katılmış. Orada düzenleme ile ilgili alınan kararlar da Formula 1 yetkililerine resmi bir yazıyla bildirilmiş.

İşte o yazının son cümlesi aynen şöyle: 'Yarışlarda derece alan pilotların şampanyalı kutlama yapmasına izin verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.'

Yani karar oybirliği ile alınmış. Ama anlıyorum ki, Valilik bunu rutin bir işlem olarak görmüş. Yani Bakan’ın iznini almak gibi bir durum söz konusu olmamış. Bence de doğrusunu yapmışlar. Geçen yıl şampanyalı kutlama yapılmamasını yasaklama olarak görüp, siyasi karara bağlayanlar vardı. Hep bu tür kararların siyaset dışı kalmasını savunmuyor muyuz... Neticede geçen yıl Türkiye ile ilgili şakalara yol açan bir uygulamadan vazgeçilmiş. Böylece bu konu, İçişleri Bakanı’nın haberi bile olmadan en pratik şekilde çözülmüş."

TIKLAYIN - Özkök: Soylu, Formula 1'de bu yıl şampanya patlatılması için özel izin vermiş

TIKLAYIN - Bakan Soylu: Formula 1’deki kutlama detayları İçişleri Bakanı’nın özel izni ile gerçekleşmiş, ben de ilk kez duydum