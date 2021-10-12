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Bakan Soylu: Formula 1’deki kutlama detayları İçişleri Bakanı’nın özel izni ile gerçekleşmiş, ben de ilk kez duydum

12 Ekim 2021 15:41

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök'ün  köşesindeki "Bizzat İçişleri Bakanı Süleyman Soylu özel izin vermiş. Valilik resmi bir yazıyla F1 yönetimine törende geleneksel şampanya seremonisi yapılabileceğini bildirmiş" bölümünü yalanladı. 

Soylu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün Sn. Ertuğrul Özkök’ün köşesinde, 'Formula 1 Yarışı ile ilgili kutlama detaylarının, İçişleri Bakanı’nın özel izni ile gerçekleştiği' ifade edilmektedir. Ben de ilk kez duydum…" ifadesini kullandı. 

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İçişleri BakanıSüleyman SoyluHürriyet yazarıErtuğrul ÖzkökFormula 1özelizin
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