Özkök: Soylu, Formula 1'de bu yıl şampanya patlatılması için özel izin vermiş

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, 2020 Formula 1 İstanbul Grand Prix'sinde podyuma çıkan pilotlara şampanya yerine gazoz verilmesinin eleştirilere neden olmasının ardından bu sene kararın değişmesinin perde arkasını yazdı. Özkök’ün aktardığına göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun özel izin verdi ve İstanbul Valiliği resmi bir yazı yazarak 'şampanya patlatmayı' onayladı.

Özkök, bugünkü köşe yazısında geçen sene yaşanan durumu, "Yıl 2020... Uzun yıllar yapılamayan Formula 1 yarışları yine Türkiye’ye dönmüş ama pandemi nedeniyle seyircisiz yapılıyor. O gün F1 tarihinde bir rekor kırılıyor. Lewis Hamilton bu yarışın İstanbul ayağını da kazanmış ve yarışma tarihine yeni bir rekor yazmış. Bu yarışı, 7’nci defa kazanıp Ferrari efsanesi Michael Schumacher’in rekorunu egale etmiş. Yani Formula 1 tarihinde çok özel bir gün... Bütün dünyanın gözü Türkiye’deki pistte yapılacak ödül töreninde... Herkes Formula 1’in geleneksel şampanya patlatma seansını bekliyor. Ama o ne? Gazoz patlıyor... Evet, F1’in geleneksel töreninde böyle bir olay yaşanıyor" sözleriyle anlattı.

Bu durumun geçen sene F1 izleyicileri arasında alay konusu olduğunu hatırlatan Özkök, bu seneki durum için de şunları söyledi:

"Önceki gün İstanbul’da yapılan F1 yarışının finalindeydim. Geleneksel tören yapıldı. Ve bu defa şampanya olmasa bile Prosecco patlatıldı. Yani bir tür İtalyan şampanyası. Ödülü, TBMM Başkanı verdi. O ayrıldıktan sonra birinci, ikinci ve üçüncü olan yarışmacılar köpüklü şarabı patlattılar. Böylece dış basında da Türkiye’yi tiye alan yazılar çıkmadı. Patlatmama kararı nasıl alındı bilmiyorduk. Peki, 'Patlatabilirsin' kararı nasıl alındı? Bu soruyu dün Formula 1’i Türkiye’de düzenleyen Intercity Başkanı Vural Ak’a sordum.

Vural Ak’ın "Bu aslında içki yasağı falan değildi. Türkiye’de bir kanun var. Sportif alanlarda içkiyi övücü ilan yasak. Yani bu kanun uygulanmış" dediğini aktaran Özkök şöyle devam etti:

"Peki bu defa nasıl çözüldü? Beni şaşırtan bir cevap verdi: Bizzat İçişleri Bakanı Süleyman Soylu özel izin vermiş. Valilik resmi bir yazıyla F1 yönetimine törende geleneksel şampanya seremonisi yapılabileceğini bildirmiş. Demek ki bir yıl önce bu soruyu sormakta haklıymışım. Şampanya patlatmayın emri devletin tepesinden gelmemiş."

TIKLAYIN - Formula 1: Türkiye'de daha önce şampanyalı yapılan kutlamalar 2020’de kaldırıldı