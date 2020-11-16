Formula 1: Türkiye'de daha önce şampanyalı yapılan kutlamalar 2020’de kaldırıldı

Formula 1, dokuz yıl aradan sonra geçen hafta sonu İstanbul’a döndü. Sezonun en keyifli yarışlarından birinde Mercedes AMG Petronas pilotu Lewis Hamilton, 7. şampiyonluğunu ilan ederek Michael Schumacher’in rekorunu egale etti. 2020 Türkiye Grand Prix, Hamilton’ın Schumacher’in “kırılmaz” denilen rekorunu kırdığı yer olarak tarihe geçti. Podyumdaki fotoğraflar uzun süre Formula 1 hayranlarının arşivinde yer alacak. Ancak bu görüntülerde tartışma yaratan sıra dışı bir kare de, 2020 Türkiye Grand Prix’si ile birlikte anılacak.

“Şampanyalı kutlama” Formula 1 yarışlarından sonra podyumda gelenekselleşmiş bir kutlama. F1 tarihinin en ikonik anları arasında, şampanya ile sırılsıklam olmuş efsane pilotların köpükler arasındaki kutlama görüntüleri de yar alıyor. Ancak Hamilton, Perez ve Vettel dün İstanbul’da şampanya yerine birbirlerine gazoz püskürtmeye çalışarak kutlama yapmak durumunda kaldılar. Cumhurbaşkanı danışmanı İsmail Cesur, “çoğunluğu Müslüman olan ülkelerde organizasyonun hassasiyet gözettiğini” belirterek şampanyasız kutlamanın Formula 1’in kararı olduğu mesajını verdi.

Dünyanın birçok yerinden görüntüleri izleyen F1 hayranları duruma anlam veremediler. Reddit’te bir kullanıcı, köpüksüz kutlamanın ardından “Bozuk şampanya herhalde” diye yorum yaptı. Bir başka kullanıcı “Müslüman’ ülkelerde alkolsüz bir seçenek kullanıldığını” ifade etti. Bunun altında bazı kullanıcılar Türkiye’nin “laik” bir ülke olduğunu söyleyerek şaşırdıklarını dile getirdiler.



Mercedes’ten tepki: Sprite dışında bir şeyle…

Duruma tepki gösteren Mercedes’in takım patronu Toto Wolff, yarış sonrası verdiği söyleşide “Geri dönüş uçağında Sprite dışında bir şey ile kutlama yapacağız” dedi.

Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur konuyla ilgili açıklamasında, “Formula 1, çoğunluğu Müslüman olan ülkelerde kendisi böyle bir hassasiyet gözetiyor. Malezya, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn... Aynı durum bu ülkelerde de oldu/oluyor" ifadelerini kullandı.

Cesur aynı zamanda, “Sen kalk yüz milyonlarca dolarlık organizasyonu getir, şehri tüm dünyaya farklı bir konseptle tanıt, harika bir yarış düzenle, 2 milyar izleyiciye ulaş, adamlar şişenin içindeki içeceğin alkolsüz olduğuna takılsın. Neyse... Türkiye için çalışmaya devam” diyerek sitem etti.

2011 öncesi kutlamalar şampanyalı

Öte yandan Türkiye’de yapılan daha önceki Grand Prix’lerin, fotoğraflarına baktıldığında 2011 öncesi dönemde pilotların İstanbul Park podyumunda şampanya ile kutlama yaptığı görülüyor. Aşağıdaki fotoğraflar Formula 1 pilotlarının o dönemin sponsoru olan marka şampanya ile İstanbul’da kutlama yaptıklarını gösteriyor.

Formula 1 kutlaması, hafta sonunda inanç vurgusunun öne çıktığı tek başlık değildi. İstanbul Park'ı işleten Intercity'nin Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, Reuters’a yaptığı açıklamada, 2021 Formula 1 takviminde Türkiye Grand Prix'sinin Vietnam'daki yarışın yerini alacağı iddialarını "Müslüman ülkelerde Ramazan ayında yarış yapılmaz" diyerek reddetti.

1924 Anayasası’ndaki “Türkiye devletinin dini, dini İslamdır” hükmü 10 Nisan 1928’de anayasadan çıkarıldı. Türkiye Cumhuriyeti, yürürlükteki Anayasasının “Cumhuriyetin Nitelikleri” başlıklı 2. maddesinde “demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti” olarak tanımlanıyor. Anayasanın “Değiştirilemeyecek Hükümler” başlığını taşıyan 4. maddesi, 2. maddede sayılan “cumhuriyetin nitelikleri” için “Değiştirilemez, değiştirilmesi teklif edilemez” hükmünü taşıyor.