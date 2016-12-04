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Kültür-Sanat

'Özgürlük Nöbeti' konsere dönüşüyor; sanatçılar Aslı Erdoğan ve Necmiye Alpay için çalacak

Müzisyen Ayşe Tütüncü ve Tuncer Duman, bugün Bakırköy Cezaevi önünde konser verecek

04 Aralık 2016 21:30

Kapatılan Özgür Gündem Gazetesi Yayın Danışma Kurulu Üyesi Aslı Erdoğan ve Necmiye Alpay ile gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Zana Kaya ve Yazı İşleri Müdürü İnan Kızılkaya için başlatılan 'Özgürlük Nöbeti'nin 31. haftasında Bakırköy Cezaevi önünde, müzisyen Ayşe Tütüncü ve Tuncer Duman'ın katılımıyla düzenlenecek konser için destekçilere, "Sen de gel" çağrısı yapıldı.

Aslı'nın Okurları ve dostları tarafından hazırlanan çağrı metninde şu ifadeler yer aldı:

"31. Özgürlük Nöbeti’ni, Özgürlük Nöbeti Konseri’ne dönüştürüyoruz.

Ayşe Tütüncü, Tuncer Duman gibi değerli müzisyenler aramızda olacak. Bağlamaların, sazların sesi duvarların ardına erişecek. Sürpriz bir vokal de aramıza katılabilir.

05.12.2016’da saat 16’da Bakırköy Cezaevi önüne sen de gel!"

Her pazartesi ve cuma günü düzenlenen Özgürlük Nöbetleri kapsamında yarın (5 Aralık Pazartesi), saat 16.00'da Bakırköy Kadın Tutukevi önünde düzenlenecek konserde, piyanoda Ayşe Tütüncü ve bağlamada Tuncer Duman, özgürlüğe ses verecekler.

Ünlü müzik grubu Luxus, Aslı Erdoğan ve Necmiye Alpay için Bakırköy Cezaevi önünde tutulan ‘özgürlük Nöbeti’ne, Ajda Pekkan’ın “Hür doğdum, hür yaşarım” sözleriyle hafızalara kazınan, şarkısıyla böyle destek vermişti:

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