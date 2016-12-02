Aslı Erdoğan ve Necmiye Alpay'dan yağmur altındaki 'özgürlük nöbetine' mektup

Özgür Gündem soruşturması kapsamında tutuklanan ve haklarında müebbet hapis talep edilen yayın danışma kurulu üyeleri Aslı Erdoğan ve Necmiye Alpay cezaevinden yağmur altında özgürlük nöbeti tutanlara mesaj gönderdi. Aslı Erdoğan ve Necmiye Alpay’ın mesajları şöyle:

"28.11.2016

Sevgili arkadaşlar, dostlar



Bu yağmurda cezaevi kapılarına gelmişsiniz, çok duygulandım. Sanırım ben yapamazdım! İçeride geçen her gün daha kısa, daha karanlık ama sizlere yeni öğrendiğim bir cümle ile selam yollayayım:



"Gerçeğin yüksek dallarına umutsuzlukla çıkılamaz"



Herkese çok çok selamlar, sevgiler, teşekkürler



Aslı Erdoğan

Bakırköy Cezaevi "

Necmiye Alpay'ın, Tahir Elçi'nin ölüm yıldönümünde paylaştığı cezaevinden gönderdiği mesaj şöyle:

"Tahir Elçi, gerçekliğin hakikatin ve adaletin temsilcilerindendi.Onu unutmuyoruz, anısı bize güç veriyor.

Saygıyla Necmiye Alpay"