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Özgür Gündem gazetesi hakkında toplatma kararı

Başsavcılık: Ankara Kızılay'da patlatılan bombaya atıf yapılarak, terör eylemini övücü nitelikte yayın yapılmıştır

14 Mart 2016 21:32

Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosunda görevli cumhuriyet savcısı, karar üzerine Emniyet'e yazı gönderdi ve gazetenin bugünkü nüshasına, toplatılarak el konulmasını istedi.

Radikal'de yer alan habere göre; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Özgür Gündem gazetesinin bugünkü nüshası hakkında "terör" suçu kapsamında soruşturma başlatmıştı. 
Soruşturma kapsamında, gazetenin bugünkü nüshasının toplanması için sulh ceza hakimliğinden talepte bulunulmuştu.

Talep yazısında, Ankara'daki terör saldırısına ilişkin, "olaya iştirak etme şüphesi bulunan kişilerin ve kullandıkları araçların bilgilerinin yayınlanarak, olayın aydınlatılmasının, şüphelilerin yakalanmasının ve irtibatlarının deşifre edilmesinin engellenmesi için Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliğinin, tamamlanıncaya kadar soruşturmaya yayın yasağı getirdiği hatırlatılmıştı.

Başsavcılığın, Özgür Gündem gazetesinin yetkilileri hakkında soruşturma başlattığı anımsatılan yazıda, gazetenin bugünkü nüshasının ilk sayfasında "Newroz'un Ayak Sesleri", "Baharı Erteleyemezsin", "Sur'da 7 infaz daha" ve "Ankara'da patlama" başlıklı haberlere dikkat çekilerek, şu ifadelere yer verilmişti:

"Haberlerin içeriği ve altında kullanılan fotoğrafların tümü birlikte değerlendirilip yorumlandığında, 13 Mart 2016 günü Ankara Kızılay'da patlatılan bombaya atıf yapılarak, terör eylemini övücü nitelikte yayın yapılmak suretiyle 3713 Sayılı TerörleMücadele Yasası'nın 7/2. maddesi uyarınca terör örgütü propagandası, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 214, 215. ve 216. maddeleri kapsamında suç işlemeye tahrik, suçu ve suçluyu övme, halkı kin ve düşmanlığa tahrik niteliğinde yayın olduğu anlaşılmakla, Özgür Gündem gazetesinin 14 Mart 2016 tarihli nüshalarının Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 26/6. madde, 5187 sayılı Basın Kanunu 25/2 ve Ceza Muhakemesi Kanunu 123-127. maddesi hükümleri gereğince toplatılmasına ve el konulmasına karar verilmesi kamu adına talep olunur."

 

 

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