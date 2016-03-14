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Hükümet Sözcüsü: Canlı bomba kadın, saldırıyla ilgili 10 kişi aranıyor

"Erkek şahsın kimliği henüz tespit edilememiştir"

14 Mart 2016 21:15

Hükümet Sözücü Numan Kurtulmuş, Bakanlar Kurulu toplantısından sonra yaptığı açıklamada, Ankara saldırsının failleriyle ilgili “Bir canlı bombanın kadın olduğu kesindir. Herhalde bu akşam gece saatlerine kadar DNA testleri karşılıklı olarak kontrol edilerek yapılacaktır diye ümit ediyorum. Bu çerçevede erkek şahsın kimliği henüz tespit edilememiştir” dedi. Kurtulmuş, saldırıyla ilgili 10 kişinin gözaltına alındığını söyledi ve “10 kişi de aranıyor” diye konuştu.

Başbakan Ahmet Davutoğlu, saldırıda yaralananları hastanede ziyaret ettikten sonra, saldırıya ilişkin gözaltı sayısının 11 olduğunu açıklamıştı.

Ankara, 10 Ekim 2015'te iki canlı bombanın kendilerini patlatması sonucu 107 kişinin hayatına mal olan saldırı sonrasında 17 Şubat 2016'da da bir bombalı aracın patlatılması nedeniyle 29 kişinin ölümüne sahne olmuştu. İlk katliamdan yaklaşık 5 ay sonra, Ankara'da 13 Mart'ta bir terör saldırısı daha gerçekleşti. Sağlık Bakanı, bombalı araçla yapılan patlamanın sonucunda 37 kişinin hayatını kaybettiği duyurdu.

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