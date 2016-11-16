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Özgür Gündem yazarı Şaban İba gözaltına alındı

İba, "örgüt üyesi olma" iddiasıyla gözaltına alındı

16 Kasım 2016 18:59

Kapatılan Özgür Gündem Gazetesi’nin köşe yazarlığını yapan yazar Şaban İba Balıkesir’in Erdemit ilçesinde jandarmalar tarafından evine yapılan baskın ile gözaltına alındı.

'Kurtuluş' kendini anlatıyor

DİHABER'in haberine göre, Balıkesir’in Erdemit ilçesinde jandarma, bu sabah kanun hükmünde kararname ile kapatılan Özgür Gündem Gazetesi yazarlarından Şaban İba ve sanatçı Nihat Sönmez’in evine baskın yaptı. Baskın esnasında İba evde bulunurken Sönmez’in evde olmadığı öğrenildi.

Jandarma tarafından yapılan aramaların ardından “örgüt üyesi olma” iddiasıyla gözaltına alınan İba, İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

 

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