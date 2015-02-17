Özgecan'ın arkadaşları: Katili tanıyorduk, erkekler de taciz edildi, şikayet ettik ama sonuç alamadık

Özgecan’ın okuduğu Çağ Üniversitesi yerleşkesinin Tarsus ilçesinin Yenice beldesi yakınlarında, yerleşim birimlerinden uzak olduğunu anlatan öğrenciler, servis sorunu yaşandığını, mecburen minibüsleri kullandıklarını söyledi. Öğrenci Kulüpleri Birliği Başkanı Tunç Güçer, “Sadece kız öğrenciler değil, erkekler de taciz ediliyordu. Geçen yıl bir şoför benim arkadaşımı bıçakla kovaladı. Daha önceki gün Yenice’de bir kadını dövdüler. Bu cinayetin geleceği belliydi. Biz böyle bir şey olacağından zaten korkuyorduk. Okula ve belediyeye şikâyette bulunduk ama sonuç alamadık” dedi.

Öğrenciler endişeli

Abidin Yağmur'un Cumhuriyet'te yer alan haberine göre, Çağ Üniversitesi’nden Özgecan’ın arkadaşları ve öğretim üyeleri dün Özgecan’ın Mersin’deki evine giderek ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Öğrenciler, Tarsus- Mersin hattında hizmet veren Tarsus Otobüsçüler Motorlu Taşıyıcılar İşletme Kooperatifi’ne (TOK) bağlı minibüslerde sık sık taciz edildiklerini anlattı. Çağ Üniversitesi’nin, Tarsus ilçesinin Yenice beldesinde, şehir yerleşiminden uzak bir alanda olduğuna dikkat çeken bir kız öğrenci, “Okuldan çıkınca D-400 Karayolu’nda TOK’lara binmek zorunda kalıyoruz. TOK dışında toplu taşıma aracı yok. Mecburen TOK arabalarına biniyoruz” dedi. Okuldan en geç akşam 18.00’de çıktıklarını, eğer servis saatlerine denk gelmezse özel toplu taşıma aracına binmek zorunda olduklarını anlatan bir diğer kız öğrenci de “Her şoför aynıdır diyemem, genelleme yapamam ama birçok şoförün davranışlarından dolayı endişeliyiz” ifadelerini kullandı.

Katili çoğumuz tanıyorduk

Hukuk fakültesinde okuyan bir erkek öğrenci şunları söyledi: “Sadece kız öğrenciler değil, erkek öğrenciler olarak bizler de rahatsızız o dolmuşçulardan. Bazen bizi zorla dolmuşa bindirmek istiyorlar. Yolun karşısına geçiyoruz lokantaya gitmek için bizi arabaya bindirmek istiyorlar. Katilin fotoğrafları yayınlandı, birçok arkadaşımız tanıdı. Defalarca onun arabasına binenler var. Bu saatten sonra ben gönül rahatlılığıyla binemem o araçlara. Ben bir hukukçu adayı olarak söz verdim, bu işin peşini bırakmayacağım.”

'Arkadaşımı bıçakla kovaladı'

Arkadaşımı bıçakla kocala Çağ Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Birliği Başkanı Tunç Güçer, şunları söyledi: “Toplu taşımayla ilgili, TOK otobüsleriyle ilgili öteden beri şikâyetlerimiz vardı zaten. Sadece kız öğrenciler değil, erkek öğrenciler de bir şekilde taciz ediliyordu. Geçen yıl bir şoför benim arkadaşımı bıçakla kovaladı. Daha önceki gün Yenice’de bir kadını dövdüler. Bize karşı tavırları da çok kaba. Şunu söyleyebilirim bu cinayetin geleceği belliydi. Biz böyle bir şey olacağından

zaten korkuyorduk. Her zaman tedirgindik. Şikayette bulunduk ama sonuç alamadık. Çarşamba günü (yarın) bölgeden üniversitelerin, taraftar gruplarının katılımıyla büyük bir eylem yapacağız. D-400 Karayolu’nu kapatacağız. Bizim hem belediyeden, hem okuldan, hem emniyetten taleplerimiz var, bunlar gayet açık. Belediye otobüsü istiyoruz. Tüm toplu taşıma araçlarına araç içi kamera takılmasını, araçların uydu cihazlarıyla izlenmesini, güzergahta çalışan araçların ve sürücülerinin denetlenmesini, okulun servis sayısının artırılmasını istiyoruz. Eylemde hem kadın cinayetlerini kınayacağız, hem de bu taleplerimizi dile getireceğiz.