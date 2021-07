Özge Mumcu: Cumhuriyet gazetesine duyduğum ‘manevi bağlılık’ nedeniyle başladığım Pazar Eki’ndeki yazılarıma son verme kararı aldım

Ne olmuştu? Soylu, TRT Haber’de çıktığı özel yayında bazı manşetlerini ‘terör manşetleri’ ifadelerinin yer aldığı bir dosya ile göstererek Cumhuriyet gazetesini hedef almıştı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun TRT canlı yayınında "terör manşetleri" iddiasıyla suçladığı Cumhuriyet gazetesi, dün yaptığı açıklamada Soylu'nun gösterdiği örneklerin çoğunun eski Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar dönemine ait olduğunu belirterek, "Oysa, bugün Cumhuriyet gazetesi, bu ekibin yayın çizgisi ve tutumlarına karşı Cumhuriyet okur ve emekçileri ile birlikte dört yıl yürüttüğü hukuksal mücadele ve Yargıtay’ın da onadığı bir mahkeme kararı sonucu yönetime gelen Cumhuriyetçi kadro tarafından yayımlanmaktadır" ifadelerini kullanmıştı. Can Dündar döneminin suçlandığı açıklamada, "Cumhuriyet gazetesi, 2018 Eylül ayı başında, Atatürk’ün adını verdiği ve Yunus Nadi’nin kurduğu Cumhuriyetçi çizgisine oturduğunu kamuoyuna duyurmuştur. Bu çizginin herhangi bir suç ya da terör örgütü ile ilişkilendirilmesi bir kasıtlı çarpıtmadan öteye gidemez" ifadelerine yer verilmişti. TIKLAYIN - İçişleri Bakanı Soylu'nun 'terör manşetleri' iddiasıyla suçladığı Cumhuriyet gazetesi, Soylu'ya katıldı: Örnekler Can Dündar döneminden! TIKLAYIN - İçişleri Bakanı Soylu, onlarca haber gösterdi, Cumhuriyet'i hedef aldı: Terör manşetleri!