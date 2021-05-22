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Özge Mumcu: Cumhuriyet gazetesine duyduğum ‘manevi bağlılık’ nedeniyle başladığım Pazar Eki’ndeki yazılarıma son verme kararı aldım

22 Mayıs 2021 11:40

Ankara'da 24 Ocak 1993'te, evinin önünde uğradığı suikast sonucu yaşamını yitiren gazeteci Uğur Mumcu'nun kızı Özge Mumcu Aybars, yazarı olduğu Cumhuriyet gazetesinin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun açıklamalarına karşı dün yaptığı açıklamanın ardından yazılarına son verdiğini duyurdu.

Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı'nı yöneten Özge Mumcu Aybars, kişisel sosyal medya hesabından, "Cumhuriyet Gazetesi’ne duyduğum ‘manevi bağlılık’ nedeniyle başladığım ve bir yılı aşkın süredir yazdığım Pazar Eki’ndeki yazılarıma son verme kararı aldım. Cumhuriyet’in tüm emekçilerine derin saygılarımla…" diye yazdı.

Cumhuriyet gazetesinin açıklamasını “İçeriği ne gazetenin ilkeleriyle ne de demokrasi mücadelesinin gerekleriyle bağdaşmaktadır” diye eleştiren Prof. Dr. Erinç Yeldan da yazılarına son verdiğini duyurmuştu. 

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Ne olmuştu?

Soylu, TRT Haber’de çıktığı özel yayında bazı manşetlerini ‘terör manşetleri’ ifadelerinin yer aldığı bir dosya ile göstererek Cumhuriyet gazetesini hedef almıştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun TRT canlı yayınında "terör manşetleri" iddiasıyla suçladığı Cumhuriyet gazetesi, dün yaptığı açıklamada Soylu'nun gösterdiği örneklerin çoğunun eski Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar dönemine ait olduğunu belirterek, "Oysa, bugün Cumhuriyet gazetesi, bu ekibin yayın çizgisi ve tutumlarına karşı Cumhuriyet okur ve emekçileri ile birlikte dört yıl yürüttüğü hukuksal mücadele ve Yargıtay’ın da onadığı bir mahkeme kararı sonucu yönetime gelen Cumhuriyetçi kadro tarafından yayımlanmaktadır" ifadelerini kullanmıştı.

Can Dündar döneminin suçlandığı açıklamada, "Cumhuriyet gazetesi, 2018 Eylül ayı başında, Atatürk’ün adını verdiği ve Yunus Nadi’nin kurduğu Cumhuriyetçi çizgisine oturduğunu kamuoyuna duyurmuştur. Bu çizginin herhangi bir suç ya da terör örgütü ile ilişkilendirilmesi bir kasıtlı çarpıtmadan öteye gidemez" ifadelerine yer verilmişti.

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