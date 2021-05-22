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Cumhuriyet'in "Soylu" açıklamasına tepki gösteren Erinç Yeldan yazılarına son verdi

Özge Mumcu Aybars da Cumhuriyet Pazar ekindeki yazılarına son verme kararı aldı

22 Mayıs 2021 10:29

Prof. Dr. Erinç Yeldan ve gazeteci Uğur Mumcu'nun kızı Özge Mumcu Aybars, yazarı olduğu Cumhuriyet gazetesinin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun açıklamalarına karşın dün yaptığı açıklamayı eleştirerek yazılarına son verme kararı aldığını duyurdu.  

İçeriği ne gazetenin ilkeleriyle ne de demokrasi mücadelesinin gerekleriyle bağdaşmaktadır” diyen Yeldan, “Cumhuriyet’teki köşe yazılarıma son veriyorum. Değerli okurlarıma ve Cumhuriyet'in emekçilerine yakın ilgi ve destekleri için teşekkür ederim” diye yazdı.

Özge Mumcu Aybars: Yazılarıma son verme kararı aldım

Ankara'da 24 Ocak 1993'te, evinin önünde uğradığı suikast sonucu yaşamını yitiren gazeteci Uğur Mumcu'nun kızı Özge Mumcu Aybars da kişisel sosyal medya hesabından, "Cumhuriyet Gazetesi’ne duyduğum ‘manevi bağlılık’ nedeniyle başladığım ve bir yılı aşkın süredir yazdığım Pazar Eki’ndeki yazılarıma son verme kararı aldım. Cumhuriyet’in tüm emekçilerine derin saygılarımla…" diye yazdı.

Ne olmuştu?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun TRT canlı yayınında "terör manşetleri" iddiasıyla suçladığı Cumhuriyet gazetesi, dün yaptığı açıklamada Soylu'nun gösterdiği örneklerin çoğunun eski Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar dönemine ait olduğunu belirterek, "Oysa, bugün Cumhuriyet gazetesi, bu ekibin yayın çizgisi ve tutumlarına karşı Cumhuriyet okur ve emekçileri ile birlikte dört yıl yürüttüğü hukuksal mücadele ve Yargıtay’ın da onadığı bir mahkeme kararı sonucu yönetime gelen Cumhuriyetçi kadro tarafından yayımlanmaktadır" ifadelerini kullanmıştı.

Can Dündar döneminin suçlandığı açıklamada, "Cumhuriyet gazetesi, 2018 Eylül ayı başında, Atatürk’ün adını verdiği ve Yunus Nadi’nin kurduğu Cumhuriyetçi çizgisine oturduğunu kamuoyuna duyurmuştur. Bu çizginin herhangi bir suç ya da terör örgütü ile ilişkilendirilmesi bir kasıtlı çarpıtmadan öteye gidemez" ifadelerine yer verilmişti.

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