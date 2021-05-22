Cumhuriyet'in "Soylu" açıklamasına tepki gösteren Erinç Yeldan yazılarına son verdi

Prof. Dr. Erinç Yeldan ve gazeteci Uğur Mumcu'nun kızı Özge Mumcu Aybars, yazarı olduğu Cumhuriyet gazetesinin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun açıklamalarına karşın dün yaptığı açıklamayı eleştirerek yazılarına son verme kararı aldığını duyurdu.

“İçeriği ne gazetenin ilkeleriyle ne de demokrasi mücadelesinin gerekleriyle bağdaşmaktadır” diyen Yeldan, “Cumhuriyet’teki köşe yazılarıma son veriyorum. Değerli okurlarıma ve Cumhuriyet'in emekçilerine yakın ilgi ve destekleri için teşekkür ederim” diye yazdı.

Özge Mumcu Aybars: Yazılarıma son verme kararı aldım

Ankara'da 24 Ocak 1993'te, evinin önünde uğradığı suikast sonucu yaşamını yitiren gazeteci Uğur Mumcu'nun kızı Özge Mumcu Aybars da kişisel sosyal medya hesabından, "Cumhuriyet Gazetesi’ne duyduğum ‘manevi bağlılık’ nedeniyle başladığım ve bir yılı aşkın süredir yazdığım Pazar Eki’ndeki yazılarıma son verme kararı aldım. Cumhuriyet’in tüm emekçilerine derin saygılarımla…" diye yazdı.