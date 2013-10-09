Özelleştirmeye karşı Ankara'ya yürüyen işçiler Uşak'a ulaştı

Muğla'daki termik santraller ve kömür sahalarının özelleştirilmesini protesto için Ankara'ya yürüyen 300 işçi, Uşak'ta kortej oluşturup Belediye Meydanı’ndan Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’na yürüdü.

Atatürk Anıtı önünde işçiler adına açıklama yapan Tes-İş Sendikası Yatağan Şube Başkanı Fatih Erçelik, "Termik santralin kapatılmasını istemiyorduk. 30 yıl önce istimlak yapılarak bizler yerimizden, yurdumuzdan ve köyümüzden karaelmas için anılarımızı bırakarak ayrıldık. Ülkemizin tam bağımsızlığı için kendi enerjimizi üretmemiz gerekiyordu bu nedenle hiçbirimiz şikayet etmedik. Bugün geldiğimiz noktada hepimize doğrudan iş ve ekmek kapısı olmuş Yatağan ve Milas ekonomilerinin iki can damarı termik santralleri ve kömür ocakları satışa çıkarıldı. Satışın resmi gazetede yayımlanmasının ardından enerji ve maden işçileri olarak eylemlerimize hız verdik. Sesimizi duyurmaya, Ankara’ya gidiyoruz" dedi.

Parti ve sendika temsilcilerinin konuşmaların ardından işçiler, Afyonkarahisar’a gitmek üzere yola çıktı.