Beltaş işçileri yine gözaltına alındı

DİSK'e üye oldukları gerekçesiyle işten çıkarılan Beştaş işçileri, dün çadırlarının toplanması ve yapılan gözaltıların ardından bugün tekrar Beşiktaş Belediyesi önünde toplandılar. Polisin müdahalesi sırasında 5 işçi gözaltına alındı.

Beltaş işçilerinden Rıdvan Çalışkan, Cemalettin Demirel, Serdar Dinç, Gürdoğan İşçi, Cemile Temizkalp bugün Beşiktaş Belediyesi önünde sendikal hakları için eylem yaparken yine gözaltına alındı.

Çalışkan, Dinç ve Demirel dün de gözaltına alınmıştı.

Cumhuriyet Halk Partili (CHP) Beşiktaş Belediyesi'ne bağlı Beltaş şirketinden işten çıkarılan işçiler 2,5 yıldır direnişte. Belediyenin Levent’teki binasının önünde çadır açarak eylem yapmak isteyen dört işçi dün de gözaltına alınmış, Levent Karakolu’ndaki ifadelerinin ardından serbest bırakılmışlardı.

Bianet'ten Ayça Söylemez'in haberine göre, işçiler bugün de 12:00’de yine belediye önünde eylem yapacaktı ancak polis müdahalesine maruz kaldılar. Bugün de beş işçi gözaltına alındı.

Taşeron işçisi oldukları gerekçesiyle toplu iş sözleşmeleri kabul edilmemişti

Beşiktaş'taki park ve bahçelerin düzenlenme işlerini yürüten, taşerona bağlı çalışan işçiler, çalışma koşullarının düzeltilmesi ve kadrolu işçi olmak için Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (DİSK) bağlı Genel İş sendikasına üye olmuştu.

Bunun ardından 135 işçi, 30 Aralık 2011’de işten çıkarıldı. Belediye, sendikanın toplu iş sözleşmesi yetkisini kabul etmemişti.

İşçiler, işten çıkarılmalarının ardından belediye önünde çadır kurarak direnişe geçtiler. Bu sırada İstanbul’da da sendikanın toplu sözleşme yetkisi olduğuna dair dava açtılar.

İşçiler davayı kazandı ama...

İşçiler davayı kazandı. Ancak Beşiktaş Belediyesi, iki ay önce Ankara’da, aynı içerikte karşı dava açtı.

Avukatları Süleyman Gökten, bu davanın da İstanbul’daki gibi işçilerin lehine sonuçlanacağını, ancak dava sonuçlanana dek, en az iki yıl daha hak kazanımlarının ertelendiğini açıkladı.

Gökten, “Zaten kazanılmış bir dava var, işçiler de bunun tanınmasını istiyor” dedi.