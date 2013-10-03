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Kazova işçileri direniyor; patronsuz fabrikayı yaşattılar, defile düzenlediler

Fatih Pınar, Kazova tekstil işçilerinin tekrar hayata döndürdükleri fabrikayı ve sanatçıların verdiği destekle düzenlenen defileyi T24 için izledi...

03 Ekim 2013 10:30

Kazova tekstil işçileri 4 aylık maaşları ve kıdem tazminatları ödenmeden işten çıkarılmaları üzerine 27 Şubat 2013 tarihinde başladıkları direniş eylemlerine, 28 Nisan tarihinde fabrika önüne çadır kurarak devam ettiler. 
 
28 Haziran'da ise kapatılmış olan fabrikayı işgal edip, bozulmuş olan makineleri tamir ederek tekrar üretime başladılar. 
 
28 Eylül’de, fabrika önünde bir çok sanatçının da destek verdiği bir defile düzenlendi. 
 
İşçiler fabrikada herkesin eşit ücret aldığı ve patronun olmadığı bir işçi kooperatifi kurmayı amaçlıyor. Bu hareketin tüm işçi sınıfına örnek teşkil etmesi için tecrübelerini paylaşan işçiler eylemlerine devam ediyor.
 
 

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