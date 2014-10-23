Özel'den Davutoğlu'na 'jandarma mektubu'

Genelkurmay Başkanı Necdet Özel, Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun açıkladığı “iç güvenliği paketi”nde yer alan ve Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın “tamamen” İçişleri Bakanlığı’na bağlanmasını öngören düzenleme üzerine bir mektup kaleme aldı. Mektupta, Jandarma Genel Komutanlığı’nın sivilleşmesinin doğurabileceği sakıncalar anlatıldı.

Genelkurmay Başkanlığı'nın teklifleri Başbakanlık'a gönderildi

Cumhuriyet Gazetesi'nden Barkın Şık'ın haberine göre, Özel’in, Davutoğlu’na “gizli ve kişiye özel” olarak gönderdiği mektubun içeriği ile ilgili olarak Genelkurmay Başkanlığı kaynakları, “Jandarma’nın görev ve sorumlulukları ile ilgili olarak kanunda yapılması gereken ve/veya düşünülen Genelkurmay Başkanlığı’nın teklifleri Başbakanlığa resmi bir yazı ile gönderilmiş, konu ile ilgili kamuoyunu bilgilendirme yetkisi hükümetimize aittir” dedi.

Jandarma Genel Komutanlığı’nın 280 bin personeli bulunuyor. Bunların 4 bin 500’ü subay, 18 bini astsubay, 25 bini uzman çavuş. Teamüller gereği Jandarma Genel Komutanlığı’nın başına Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nda kadrosu bulunan bir orgeneral atanıyor. Jandarma’nın İçişleri Bakanlığı’na bağlanması durumunda, başına Emniyet Genel Müdürlüğü’nde olduğu gibi bir vali ya da üst düzey bürokrat atanabileceği belirtiliyor. Jandarma’nın sorumluluk alanı Türkiye yüzölçümünün yüzde 92’sini kaplıyor.