Genelkurmay: Peşmerge'ye yardımı Dışişleri Bakanlığı'na sorun

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Suriye'de Kobanê bölgesine geçmek için Peşmerge'ye izin verildiği açıklaması üzerine gözler Genelkurmay Başkanlığı'na çevrildi.



Genelkurmay Başkanlığı ise bu konudaki sorular üzerine Dışişleri Bakanlığı'nı işaret etti.

Genelkurmay Basın Daire Başkanı Tuğgeneral Ertuğrul Gazi Özkürkçü, Hürriyet'e yaptığı açıklamada, "Bu konunun muhatabı biz değiliz. Açıklama Dışişleri Bakanlığı tarafından yapıldığı için konuya ilişkin soruların Dışişleri Bakanlığı'na sorulması gerekir" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün yaptığı açıklamada, Peşmerge’nin Kobanê’ye geçmesi için yardımcı olduklarını söylemişti.