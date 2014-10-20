T24 LogoT24 Logo
Politika

Genelkurmay: Peşmerge'ye yardımı Dışişleri Bakanlığı'na sorun

Genelkurmay Basın Daire Başkanı, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Peşmerge'ye geçiş izni verildiğine yönelik açıklamasının muhatabı olmadıklarını söyledi

20 Ekim 2014 22:17

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Suriye'de Kobanê bölgesine geçmek için Peşmerge'ye izin verildiği açıklaması üzerine gözler Genelkurmay Başkanlığı'na çevrildi.

Genelkurmay Başkanlığı ise bu konudaki sorular üzerine Dışişleri Bakanlığı'nı işaret etti.

Genelkurmay Basın Daire Başkanı Tuğgeneral Ertuğrul Gazi Özkürkçü, Hürriyet'e yaptığı açıklamada, "Bu konunun muhatabı biz değiliz. Açıklama Dışişleri Bakanlığı tarafından yapıldığı için konuya ilişkin soruların Dışişleri Bakanlığı'na sorulması gerekir" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün yaptığı açıklamada, Peşmerge’nin Kobanê’ye geçmesi için yardımcı olduklarını söylemişti.

 

ETİKETLER

mevlüt çavuşoğlukobanegenelkurmayertuğrul gazi özkürkçüpeşmergeyardım

İlgili Haberler

Çavuşoğlu: Peşmerge’nin Kobani’ye geçmesi için yardımcı oluyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ‘Koalisyonla tam bir iş birliği içindeyiz’ dedi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Kanal İstanbul Çalıştayı'nda İmamoğlu'ndan Erdoğan'a mesaj: Hiç kimse ama hiç...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24