ABD Genelkurmay Başkanı: IŞİD’e karşı hava saldırıları başarısız oldu

ABD Başkanı Barack Obama'nın, IŞİD'in önce güçsüzleştirilmesi, ardından da yok edilmesi için bel bağladığı ABD ve koalisyon ülkelerinin hava saldırılarının, Irak ve Suriye'de terör estiren, Irak'ta başkent Bağdat'a, Türkiye ile Suriye sınırındaki Kobanê bölgesinde ilerleyişini sürdüren IŞİD'e karşı etkili olmadığını ortaya çıktı.

CNN Türk'ün haberine göre, ABD'de yayın yapan ABC televizyon kanalında "This Week" (Bu Hafta) programında, Martha Raddatz'ın sorularını yanıtlayan ABD Genelkurmay Başkanı Martin Dempsey, "Bombardıman başladığından bu yana IŞİD taktik değiştirmeyi sürdürmekte, hedeflerin belirlenmesini engellemekte. Raporlara göre, savaş uçaklarından yalnızca yüzde 10'u bomba atıyor" yorumundan sonra gelen "Hedefleri bulmak daha da zorlaştı mı" sorusuna verdiği yanıtta, "Bu tam olarak doğru bir oran mı bilmiyorum. Ama bu rakam doğru ise benim için sürpriz olmaz. Onları hedef olmak zor. Nasıl manevra edeceklerini, toplumu nasıl kullanacaklarını biliyorlar ama bir hedef bulduğumuzda yok edeceğiz" diye konuştu. ABD Genelkurmay Başkanı Dempsey'in itirafları, IŞİD'in Irak ve Suriye'de neden durdurulamadığının açıklaması olarak algılandı.

Dempsey, Irak'ın batısındaki Sünni nüfus yoğunluklu bölgeleri ele geçiren ve kuzeyde Kürt yönetimini tehdit eden IŞİD'in başkent Bağdat'a çok yaklaştığını da söyledi. ABD Genelkurmay Başkanı Martin Dempsey, IŞİD'in Bağdat Havalimanı'nı hedeflendiğini belirterek, "Havalimanının 20-25 kilometre yakınına kadar gelmişlerdi ve Irak birliklerini geçmeleri durumunda da havalimanına ulaşacaklardı. O havalimanına ihtiyacımız var, bunun olmasına izin veremezdik" dedi.

Bölgede IŞİD'e karşı çatışan Irak birliklerinin olması yüzünden savaş uçaklarını kullanmakta sakınca gördükleri için, nokta atışı yapabilme yeteneğine sahip olan Apache helikopterlerinin havalanarak IŞİD militanlarına müdahale ettiğini açıklayan Dempsey, Amerikan ordusunun 'düşmanca' bir çevrede operasyon yürütmesinin zorluğuna değindi.

IŞİD'in gelecek günlerde Bağdat'ı ele geçirmek için girişimlerde bulunacağından şüphesi olmadığını belirten Dempsey, militanların planlarının Bağdat'ın merkezine doğru; tek ve büyük bir saldırı düzenlemektense dış mahallelere yavaşça sızmak olacağını savundu.

ABD Başkanı Barack Obama'nın Irak ya da Suriye'de kara harekâtı öngörmemesine karşın, geçtiğimiz günlerde ABD senatosundaki oturumda yaptığı, "IŞİD'e karşı başlatılan mücadele stratejisinin başarıya ulaşmaması durumunda, Başkan Obama'dan, Irak'a kara birlikleri göndermesini önerebileceğini" açıklayan Dempsey, ABD kanalında da kara harekâtının gerekli olabileceğini söyledi.

Dempsey, "IŞİD'e karşı sahada Amerikan askeri olsa daha etkin olmaz mıyız" sorusu üzerine, "Bu soruya 'evet' cevabı vereceğim durumlar olacaktır. Ancak şu ana kadar rastlamadım. IŞİD'e karşı kara birliği seçeneği, Obama yönetiminin masasında yok" yanıtını verdi. IŞİD'e karşı, ABD'nin önderliğini yaptığı koalisyon güçleri tarafından girişilen mücadelenin karmaşıklığı nedeniyle farklı bir yardımın gerektiğini belirten Dempsey, "Musul karadan yürütülecek mücadele için nihai bir çatışma olacak gibi gözüküyor" diye konuştu.

ABD Genelkurmay Başkanı, Türkiye'nin talep ettiği uçuşa yasak bölgesinin yakın sürede öngörülmediğini ancak ilerleyen günlerde koşullara bağlı olarak gündeme gelebileceğini söyledi.

Dempsey, IŞİD'in ele geçirdiği bölgelerde şeriat kuralları uygulandığını, bu kurallara göre cezalar verildiğini, ancak IŞİD'in zekice davranarak başta çocuklar olmak üzere toplumu kandırma politikası güderek kendi propagandasını yapmakta olduğunu da belirtti.

Dempsey, gelecekte yapılacak kara harekâtının IŞİD ile mücadeleye yön vereceğini sözlerine ekledi.