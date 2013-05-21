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Politika

'Özel Koruma Memurları' yasası için Kılıçdaroğlu: Bunun adı polis devleti

Kılıçdaroğlu, 2014'te 3 seçim söylemleriyle ilgili, 'Tamamıyla bir ihtimal ama ben bu ihtimali gündemi değiştirmek için yapılmış bir açıklama olarak değerlendiriyorum' dedi

21 Mayıs 2013 01:53

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, özel güvenlik görevlilerinin statlardan geri çekilmesi ve 2014'te 3 seçim söylemleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Kılıçdaroğlu, "Polis devleti olmaya doğru Türkiye hızla ilerliyor. Üniversite öğrencilerini, akademisyenleri hapse atarsanız bunun adı polis devleti. Vatandaşların telefonunu dinleyip işlem yaparsanız bunun adı da polis devleti" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Giresun'daki programlarının ardından geldiği Trabzon'un Akçaabat ilçesindeki bir restoranda yemek yedi.

Yemeğin ardından restoranda bir grup öğrenci ile sohbet eden Kılıçdaroğlu, daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

CHP liderine,Başbakan Erdoğan'ın "2014 yılında vatandaşın önüne 3 sandık gelebilir" yönünde açıklaması, özel güvenlik görevlilerinin statlardan geri çekilmesi ve Reyhanlı'daki saldırılar soruldu.

Kılıçdaroğlu, 2014'te 3 seçim söylemleriyle ilgili, "Tamamıyla bir ihtimal ama ben bu ihtimali gündemi değiştirmek için yapılmış bir açıklama olarak değerlendiriyorum" dedi.

 

'Bunun adı polis devleti'

 

Bir başka gazetecinin özel güvenlik görevlilerinin statlardan geri çekileceği yönündeki sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Polis devleti olmaya doğru Türkiye hızla ilerliyor. Üniversite öğrencilerini, akademisyenleri hapse atarsanız bunun adı polis devleti. Vatandaşların telefonunu dinleyip işlem yaparsanız bunun adı da polis devleti."

 

'Iraka'a demokrasi mi geldi?'

 

Kılıçdaroğlu, Reyhanlı'daki saldırılarla ilgili şunları kaydetti:

"Türkiye'nin Suriye politikası çok yanlış. Bütün komşularımızla barış içinde olmalıyız, kimseyi dışlamamalıyız. Suriye'de yaşananlar tam bir insanlık dramı. Suriye'deki olayları yatıştırmak, demokrasinin gelmesi için daha fazla işbirliği sağlamalıyız. Dünyanın hiçbir ülkesine silahla demokrasi girmez. Irak'a Amerika girdi, demokrasi mi geldi "

 

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