T24 LogoT24 Logo
Gündem

Stat ve üniversitelere özel güvenlik yerine 10 bin koruma memuru geliyor

Stat ve üniversitelerde yaşanan olaylar, İçişleri Bakanlığı’nı harekete geçirdi. Emniyete bağlı olarak çalışacak 10 bin koruma memuru alınacak

20 Mayıs 2013 19:48

Hülya Karabağlı/ Ankara

 ‘Özel  Koruma Memurları’ yasası  geliyor.  Stadyumlarda, üniversitelerde,  yurtlarda, hassas noktalarda,  büyükelçiliklerin  hatta karakollarda görev  yapacak.  Düzenlemeyle 10 bin koruma memuru alınması planlanıyor.

İçişleri Bakanı Muammer Güler, TBMM’de gazetecilere, “Özel Koruma Memurları” Yasası hazırlığında olduklarını söyledi. Yasa ile  ‘özel koruma memuru’ adı altında yeni bir birim oluşturuluyor. Koruma memurları özel güvenlik ile polis arasında bir konumda olacak. Stadyumlarda, üniversitelerde yurtlarda,  görev alacak. Aynı zamanda,  kişilerin,  binaların,  hassas noktaların büyükelçiliklerin korunmasında yer alacak.  Bakan Güler,  karakolların korunmasında nöbetlerinde bu kişilerin görev alacağını da söyledi. Yasanın bu yasama  yılında çıkması bekleniyor. Yasa çıktıktan sonra ilk olarak 10 bin koruma memuru alınacak. 4 ay teorik 2 ay uygulamalı eğitim verilecek.  Uygulamanın ilerleyen aşamalarında, Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı korumasında da görev alacaklar

 

Karakolları da koruyacaklar

 

Bakan Muammer Güler, polisin kendi karakolunu bile koruma memurlarının koruyacağını söyledi.

Güler, bir tür “resmi-özel” statüde çalışacak koruma memurlarının belli saatlerde görev yapacağını dile getirdi.

 

e-bilet göz taraması

 

Statlardaki özel güvenliliğin yetersiz olduğunu ifade eden Bakan Güler, konuyla ilgili bazı istatistikler de verdi.

Statlarda e bilet uygulamasına geçileceğini belirten İçişleri Bakanı, girişlerde göz taramasının yapılabileceğini de kaydetti.

 

Reyhanlı saldırısı

 

51 kişinin yaşamını yitirdiği Reyhalı saldırılarıyla ilgili 3 asıl failin arandığını vurgulayan İçişleri Bakanı Güler, aramalarda kırmızı bültenden de yararlanıldığını ifade etti.

Güler, “MİT ile Emniyet arasında koordinasyonsuzluk var mı?” sorusuna ise “Bu süreçte bir saptama yok” diye karşılık verdi.

 

ETİKETLER

statüniversitelerözel güvenlikkorumamemur

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

Metropoll Araştırma: Erdoğan'a görev onayı verenlerin sayısı düştü...

Marmaray'daki grafitilerin temizlenmesi için 55 bin lira harcanacak...

ABD, Kasım Süleymani'yi öldürme kararını nasıl aldı; Bloomberg suikastin arka...

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24