Stat ve üniversitelere özel güvenlik yerine 10 bin koruma memuru geliyor

Hülya Karabağlı/ Ankara

‘Özel Koruma Memurları’ yasası geliyor. Stadyumlarda, üniversitelerde, yurtlarda, hassas noktalarda, büyükelçiliklerin hatta karakollarda görev yapacak. Düzenlemeyle 10 bin koruma memuru alınması planlanıyor.

İçişleri Bakanı Muammer Güler, TBMM’de gazetecilere, “Özel Koruma Memurları” Yasası hazırlığında olduklarını söyledi. Yasa ile ‘özel koruma memuru’ adı altında yeni bir birim oluşturuluyor. Koruma memurları özel güvenlik ile polis arasında bir konumda olacak. Stadyumlarda, üniversitelerde yurtlarda, görev alacak. Aynı zamanda, kişilerin, binaların, hassas noktaların büyükelçiliklerin korunmasında yer alacak. Bakan Güler, karakolların korunmasında nöbetlerinde bu kişilerin görev alacağını da söyledi. Yasanın bu yasama yılında çıkması bekleniyor. Yasa çıktıktan sonra ilk olarak 10 bin koruma memuru alınacak. 4 ay teorik 2 ay uygulamalı eğitim verilecek. Uygulamanın ilerleyen aşamalarında, Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı korumasında da görev alacaklar

Karakolları da koruyacaklar

Bakan Muammer Güler, polisin kendi karakolunu bile koruma memurlarının koruyacağını söyledi.

Güler, bir tür “resmi-özel” statüde çalışacak koruma memurlarının belli saatlerde görev yapacağını dile getirdi.

e-bilet göz taraması

Statlardaki özel güvenliliğin yetersiz olduğunu ifade eden Bakan Güler, konuyla ilgili bazı istatistikler de verdi.

Statlarda e bilet uygulamasına geçileceğini belirten İçişleri Bakanı, girişlerde göz taramasının yapılabileceğini de kaydetti.

Reyhanlı saldırısı

51 kişinin yaşamını yitirdiği Reyhalı saldırılarıyla ilgili 3 asıl failin arandığını vurgulayan İçişleri Bakanı Güler, aramalarda kırmızı bültenden de yararlanıldığını ifade etti.

Güler, “MİT ile Emniyet arasında koordinasyonsuzluk var mı?” sorusuna ise “Bu süreçte bir saptama yok” diye karşılık verdi.